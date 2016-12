Champions: Wes a rischio panchina

foto SportMediaset 11:47 - Continuano i tempi duri per Wesley Sneijder. Dopo l'addio all'Inter, infatti, l'olandese sta deludendo con la maglia del Galatasaray. Colpa dei quattro mesi in nerazzurro senza pallone, si difende il diretto interessato. Scuse che però non bastano al suo tecnico Fatih Terim, che non può aspettare e stasera potrebbe escluderlo dall'undici iniziale nella gara di ritorno degli ottavi di Champions League in casa dello Schalke 04: a Istanbul finì 1-1. - Continuano i tempi duri perDopo l'addio all, infatti, l'olandese sta deludendo con la maglia del. Colpa dei quattro mesi in nerazzurro senza pallone, si difende il diretto interessato. Scuse che però non bastano al suo tecnico, che non può aspettare e stasera potrebbe escluderlo dall'undici iniziale nella gara di ritorno degli ottavi diin casa dello: a Istanbul finì 1-1.

Probabilmente non pensava sarebbe stata così dura. E invece a Istanbul Snejider sta attraversanso un momento no. La sconfitta casalinga di campionato contro il Genclerbirligi, dove Terim lo ha schierato titolare (lasciando fuori Drogba), gli è costata brutti voti in pagella e tante critiche. "Ho bisogno ancora un po' di tempo", ha detto Wes. Il problema è che stasera il Galatasaray non può aspettarlo: c'è una sfida da dentro e fuori. Terim alla vigilia ha assicurato che giocherà, ma potrebbe trattarsi soltanto di pretattica. E alla fine potrebbe optare per una staffetta a partita in corso con l'ivoriano, un altro che non sta certo brillando.



In casa Schalke, comunque, anche mister Keller ha i suoi bei problemi: deve infatti fare a meno di Huntelaar, che si è infortunato al ginocchio sabato in Bundesliga contro il Borussia Dortmund, oltre che ad Afellay e a Jones per squalifica.