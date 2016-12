Stramaccioni: "Giusta la rabbia di Moratti"

foto SportMediaset 23:38 - Dopo la - Dopo la stoccata di Moratti , Stramaccioni fa mea culpa, ma chiede ancora fiducia. "Trovo che sia giusto che il presidente non sia soddisfatto, come non lo sono io e non lo è la squadra - ha detto il tecnico -. Ma proprio la sua fiducia è ciò che gli ha sempre dato forza, anche dopo le sconfitte". "Bisogna arrivare al traguardo, che dista solo 4 punti e per arrivarci bisogna recuperare i giocatori assenti", ha aggiunto.

"L'obiettivo per le prossime dieci partite è quello di vedere un'Inter che torni ad avere una certa sicurezza in campo, che sembra smarrita - ha spiegato Strama -. Per questo stiamo lavorando, analizzando soprattutto i secondi tempi, nei quali la squadra ha sempre avuto un'oggettiva reazione sia tecnica che caratteriale". Poi un messaggio ai tifosi nerazzurri. "La rabbia che, dopo gli ultimi risultati, ha l'Inter è la stessa che hanno i tifosi interisti - ha precisato -. Li comprendo e dico che in questa stagione con un record di abbonati, non devo chiedere nulla in più, ma è la stessa Inter che deve saper dare di più".