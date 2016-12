Beckham è il calciatore più ricco: 200 milioni

foto SportMediaset 12:30 - Passano gli anni, ma il numero uno è sempre lui: David Beckham. A 37 anni suonati, l'inglese è infatti il calciatore più ricco del pianeta con un patrimonio stimato in 200 mln di euro. La classifica dei 50 paperoni, stilata da Goal.com, tiene conto di parametri identificabili come stipendi, durata del contratto, bonus, sponsor, proprietà e altri business personali. Secondo è Messi, terzo Cristiano Ronaldo. Del Piero (28°) è il primo degli italiani. - Passano gli anni, ma il numero uno è sempre lui:. A 37 anni suonati, l'inglese è infatti il calciatore più ricco del pianeta con un patrimonio stimato in. La classifica dei 50 paperoni, stilata da Goal.com, tiene conto di parametri identificabili come stipendi, durata del contratto, bonus, sponsor, proprietà e altri business personali. Secondo è, terzo(28°) è il primo degli italiani.

Secondo lo studio dettagliato pubblicato da Goal.com, Beckham nello scorso anno ha guadagnato 22 milioni di euro da accordi commerciali. Lo Spice Boy, inoltre, viene pagato per alcune sponsorizzazioni tramite la sua società Footwork Productions, che detiene i diritti di immagine e di lavoro del giocatore. L'ultimo dato rivela che lo scorso anno il giocatore avrebbe guadagnato dalla società quasi 12 milioni di euro. Altri 8 milioni, poi, arrivano dall'Adidas, ma Beckham è sponsorizzato anche da EA Sports e Yahoo. Per non parlare delle numerose proprietà che gli appartengono.



Al secondo posto c'è Messi con 134 milioni. La Pulce, che percepisce circa 15 milioni a stagione dal Barcellona, detiene alcune proprietà a Rosario (Argentina), sua città natale. Leo, inoltre, a Barcellona è proprietario di un intero palazzo ed è possessore di numerose macchine di lusso fra cui un'Audi R8 dal valore di circa 114 mila euro e una Ferrari F430 da 154 mila euro. L'Adidas gli garantisce 2,30 milioni all'anno ed è testimonial delle Turkish Airlines, di Proctor & Gamble, EA Sports, Pepsi e Dolce&§Gabbana.



L'ultimo gradino del podio è occupato da Cristiano Ronaldo, che nel portafoglio può vantare 130 milioni di euro. Oltre allo stipendio del Real, il portoghese intasca quasi 14 milioni di euro dalle sponsorizzazioni fra cui spicca quella con la Nike. E' proprietario di un a palazzo a Madrid valutato 5,17 milioni di euro, una Villa e un appartamento a Lisbona e un hotel di lusso nella isola di Porto Santo valutato quasi 10 milioni di euro. Inoltre, ha investito in proprietà immobiliari in Turchia.



Il primo degli italiani è Alex Del Piero, ventottesimo con 24,5 milioni di euro. In classifica anche Totti (31°), con un patrimonio stimato di 24 milioni. Il capitano della Roma percepisce uno stipendio settimanale di quasi 100mila euro e ha un bonus potenziale annuo di ulteriori 300mila euro. Tra i suoi sponsor ci sono Party Poker, Faceoff, ID-box, Nobile Spa e Domus Marmi. Ma Totti possiede anche la linea di abbigliamento 'Never Without You', la scuola calcio a lui intitolata e il team motoristico 'Totti Top Sport'. Le sue proprietà includono una casa di lusso a Roma del valore di almeno 5 milioni di euro e una villa di lusso a Dubai del valore di 3 milioni. Gli altri connazionali in classifica sono Pirlo (37° con 22,5 mln), De Rossi (41° con 21 mln), Buffon (45° con 19,5 mln) e Nesta (50° con 18,5 mln).



Detto di Beckham, Messi e Cristiano Ronaldo, che occupano le prime tre posizioni, la Top 10 è completata da Kakà (4° con 80 mln), Ronaldinho (5° con 73 mln), Eto'o (6° con 60 mln), Rooney (7° con 58 mln), Ibrahimovic (8° con 55 mln), Rivaldo (9° con 53 mln) e Rio Ferdinand (10° con 49 mln). Curioso che Robbie Fowler, ex attaccante del Liverpool attualmente svincolato, sia in classifica e addirittura al 18° posto. Guadagno stimato: 37,5 milioni. L'inglese ha infatti costruito un impressionante portafoglio di attività comprese le 80 proprietà sparse tra Liverpool, Oldham, Scozia e Galles.