L'Uefa respinge il ricorso della Lazio

- Niente "grazia" per la. L', infatti, ha respinto il ricorso del club relativo alla sanzione di due partite a porte chiuse e ha confermato la pena inflitta in primo grado e la multa di 40mila euro. Il provvedimento era stato preso perché alcuni tifosi biancocelesti avevano fatto il saluto romano durante la partita di Europa League con il Borussia Moenchengladbach. Il ritorno degli ottavi contro lo Stoccarda, quindi, si giocherà senza pubblico.

Furibondo, come prevedibile, il presidente Claudio Lotito. ''Si tratta di un provvedimento abnorme. Ci saremmo aspettati una valutazione dei fatti diversa da quella ricostruita dal delegato Uefa. Non è stata presa in considerazione l'importante documentazione presentata né il rapporto delle forze dell'ordine. Si tratta di un provvedimento abnorme rispetto alla portata di certi fenomeni contro i quali la società lotta da dieci anni'', ha tuonato.