Milan, via alla missione Barcellona

MERENDA PER I GIOCATORI DEL BARCELLONA Alle 18.20 i giocatori blaugrana hanno fatto merenda all'Hotel Vela dove sono in ritiro: la partenza per il Nou Camp è imminente.

IL CAMP NOU SALUTA I TIFOSI DEL MILAN

BARBARA BERLUSCONI IN VISITA AL MUSEO DEL BARCELLONA

Barbara Berlusconi ha guidato una delegazione del Milan che ha fatto visita al FCB Museu, il museo del Barcellona, al Camp Nou. Il club blaugrana ha messo a disposizione una guida che ha accompagnato e guidato il gruppo per circa un'ora. Intanto, confermato ufficialmente che stasera il Milan scendera' in campo con la maglia bianca, una scelta cromatica che ha una valenza non solo sportiva; per Galliani e per il club, si tratta della divisa ''delle grandi imprese in campo europeo''.

GALLIANI: "FINALMENTE CI SIAMO"

Adriano Galliani non vede l'ora che la partita cominci. "Affrontiamo il Barcellona che è la squadra più forte del mondo. Non faccio pronostici prima della partita. Finalmente ci siamo", ha detto il dirigente rossonero prima del pranzo ufficiale.

BARCELLONA: XAVI SUPERA IL PROVINO

Buone notizie per il Barcellona: Xavi ha superato il provino decisivo, dimostrando di aver superato del tutto il problema muscolare e sarà dunque titolare nella supersfida di stasera contro il Milan.



BARCELLONA SI COLORA DI ROSSONERO

Non solo blaugrana: oggi Barcellona è colorata anche di rossonero, con la rambla che fin dalle prime ore della mattina si è popolata di tifosi del Milan che stasera saranno al Camp Nou. Ufficialmente saranno in 3.000, ma in tanti si sono organizzati autonomamente per raggiungere la capitale della Catalogna.



BARCELLONA AL CAMP NOU PER LA RIFINITURA

Il Barcellona è arrivato al Camp Nou per l'ultima rifinitura - in programma alle 12 - prima del match di questa sera. I catalani devono sciogliere gli ultimi dubbi di formazione che riguardano in particolar modo l'attacco: se Villa dovesse partire titolare, Iniesta verrebbe retrocesso sulla linea dei centrocampisti.



IL MILAN PASSA SE...

Il Milan vola ai quarti di finale se vince o pareggia con qualsiasi risultato. Per passare il turno, però, può bastare anche una sconfitta con un gol di scarto oppure con due reti di scarto, ma segnandone almeno uno. In caso di 2-0 per il Barcellona, la partita proseguirà ai supplementari ed, eventualmente, ai rigori.

BARCELLONA, LA PROBABILE FORMAZIONE

Questa il probabile undici del Barcellona scelto da Roura:



(4-2-3-1): Valdes, Dani Alves, Piqué, Puyol, Jordi Alba, Busquets, Xavi, Fabregas, Pedro, Iniesta, Messi

A disp.: Pinto, Mascherano, Adriano, Thiago Alcantara, David Villa, Sanchez, Tello. All.: Roura



MILAN, LA PROBABILE FORMAZIONE

Sarà un Milan con le creste quello che affronterà il Barcellona. Allegri sembra infatti aver scelto Niang in attacco con Boateng ed El Shaarawy. Resta da capire se il francese farà il centravanti o se lascerà questo ruolo a Boateng. Per il resto, resta la piccola incertezza su Mexes: pronto Bonera. Questo il probabile undici:



(4-3-3): Abbiati; Abate, Zapata, Mexes, De Sciglio; Flamini, Montolivo, Ambrosini; Boateng, Niang, El Shaarawy

A disp.: Amelia, Constant, Yepes, Bonera, Nocerino, Traoré, Robinho, Bojan. All.: Allegri



BARBARA BERLUSCONI AL CAMP NOU

In rappresentanza della proprietà del Milan ci sarà anche Barbara Berlusconi domani sera in tribuna al Camp Nou per sostenere la squadra nel ritorno degli ottavi di Champions contro il Barcellona. Da poco atterrata a Barcellona, la figlia del presidente rossonero Silvio Berlusconi e membro del Cda del club, parteciperà insieme all'ad Adriano Galliani, al presidente blaugrana Sandro Rosell e ai dirigenti Uefa al consueto pranzo ufficiale che precede le partite di Champions League.



I CONVOCATI DEL BARCELLONA

Questa la lista dei giocatori convocati da Roura per la sfida del Camp Nou contro il Milan: Valdés, Pinto, Alves, Piqué, Fàbregas, Puyol, Xavi, Villa, Iniesta, Alexis, Messi, Thiago, Mascherano, Sergio, Pedro, Jordi Alba, Adriano, Song e Tello.



ROSSONERI IN CAMPO CON LA MAGLIA BIANCA

Il Milan ha deciso: giocherà la sfida di ritorno contro il Barcellona, valida per gli ottavi di Champions League, indossando la maglia bianca.