Fiorentina, doppio sorpasso Champions

- Colpo dellanella sfida che metteva in palio punti pesanti in ottica Champions League. I viola sono andati a vincere per 2-0 all'Olimpico, battendo unasottotono. A decidere il match sono state le reti "slave" di Jovetic al 20' del primo tempo e di Ljajic al 5' della ripresa. I biancoceleti hanno avuto più cuore che gambe e sono crollati. Un successo che ha portato la squadra di Montella al quarto posto, a -3 dal Milan.

LA PARTITA

In un colpo solo la Fiorentina supera Lazio e Inter e si candida come terzo incomodo nella lotta per uno dei due posti che valgono la Champions League (l'altro è saldamente nelle mani della Juve, insieme allo scudetto). Una Fiorentina tornata spumeggiante come a inizio stagione e risvegliatasi dal suo torpore nel momento più importante della stagione. Torpore nel quale è caduta la formazione laziale, che forse ha pagato le fatiche di Europa League. Ma una squadra che ha vinto una sola volta nelle ultime otto partite di campionato (peraltro in casa contro il Pescara) non può nascondersi dietro l'impegno del giovedì.

Sta di fatto che la più rapida a scattare dai blocchi è proprio la Fiorentina, che coglie di sorpresa la Lazio. I viola fanno danni soprattutto sulla fascia sinistra ed è proprio da qui che nascono tutte le occasioni da gol. Compresa quella della rete, che, inevitabile, arriva al 20', quando Jovetic raccoglie un pallone messo lateralmente da Ljajic, con velo decisivo di Borja Valero, e trafigge Marchetti con un rasoterra imprendibile. La squadra di Petkovic fatica a riprendersi e anzi rischia di subire il colpo del ko, incapace di fermare il gioco palla a terra degli avversari. Nella truppa biancoceleste regna anche un po' di nervosismo, come dimostra i battibecco tra Dias e Radu. Poi, all'improvviso, si sveglia anche la Lazio, che negli ultimi dieci minuti di frazione costruisce tre o quattro occasioni, senza che però Viviano debba compiere interventi decisivi.

Le speranze di rimonta si spengono in avvio di ripresa e non solo per colpa del diluvio che si scatena su Roma: una punizione innocua di Ljajic, infatti, coglie di sorpresa Marchetti sul proprio palo. La reazione dei padroni di casa dura pochi minuti, perché poi le forze finiscono e anche se Petkovic getta in campo forze nuove, l'andamento del match non cambia. La Fiorentina controlla agevolmente la fase finale della gara e in qualche momento si permette di irridere gli avversari con il suo gioco in velocità. L'orgoglio dell'Aquila svanisce al 90', quando Viviano compie un intervento miracoloso su Floccari.

LA PARTITA MINUTO PER MINUTO



LE PAGELLE

Marchetti 5 Dopo tante prestazioni super, mostra qualche incertezza che culmina con l'errore sul gol di Ljajic

Lulic 6,5 E' l'unico che non sembra soffrire delle fatiche europee e ci prova sino alla fine

Ederson 5 Bocciato dopo la bella prova di Stoccarda: forse gli serve più tempo

Viviano 6,5 Poco alla volta risale la china e si dimostra degno delle aspettative di Montella

Borja Valero 7 Una finta a cui abbocca tutto lo stadio, a parte Jovetic, e l'ennesima prova di talento calcistico superiore

Jovetic 6,5 Prima si mangia un gol, poi è chirurgico sul rasoterra del vantaggio

LAZIO-FIORENTINA 0-2

Lazio (4-5-1): Marchetti 5; Pereirinha 6, Cana 5, Dias 5, Radu 6; Ederson 5 (1' st Kozak 5), Gonzalez 5,5, Ledesma 5 (24' st Mauri 5,5), Hernanes 5,5 (12' st Onazi 5,5), Lulic 6,5; Floccari 6. A disp.: Bizzarri, Strakosha, Ciani, Biava, Saha. All.: Petkovic 5,5

Fiorentina (4-3-3): Viviano 6,5; Tomovic 6, Rodriguez 6, Savic 6, Pasqual 6,5; Migliaccio 6, Pizarro 6, Borja Valero 7 (43' st Sissoko sv); Cuadrado 6,5 (41' st Romulo 5,5), Jovetic 6,5, Ljaijc 6,5 (22' st Llama 6). A disp.: Neto, Lupatelli, Roncaglia, Compper, Mati Fernandez, Wolski, Larrondo, Toni. All.: Montella 6,5

Arbitro: Gervasoni

Marcatori: 20' Jovetic, 5' st Ljaijc

Ammoniti: Hernanes, Dias, Gonzalez, Cana (L), Romulo (F)

Espulsi: -