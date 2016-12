Inter in crisi nera: vince il Bologna 1-0

- Non c'è pace per l'di Stramaccioni. Nel posticipo della 28.ma giornata di, i nerazzurri perdono a San Sirocontro ildi Pioli, incassando la nona sconfitta stagionale in campionato. Dopo un primo tempo a forti tinte rossoblù, il vantaggio degli ospiti arriva al 57' con una zampata di. La reazione nerazzurra arriva nel finale, ma non basta per raggiungere il pareggio ed evitare il sorpasso della Fiorentina.

LA PARTITA

Minuto 92': Curci compie un vero e proprio miracolo su Cambiasso evitando il pareggio in extremis della banda Stramaccioni che esce invece sconfitta dalla propria tana, da un Bologna ordinato e a dir la verità nemmeno troppo cinico. Sfortuna? No, sintomo chiaro, ancora più evidente del risultato stesso, che qualcosa in casa Inter non va. In casa contro il Bologna, la prima vera grande occasione non può arrivare al 92' se ti chiami Inter. Soprattutto se sei sotto da mezz'ora, ancora di più se l'obiettivo più volte dichiarato è la qualificazione alla Champions League 2013-14. E' arrivata un'altra sconfitta, la nona. Il fatto, ancor più grave, è che è maturata con una naturalezza che non sorprende nemmeno più con i nerazzurri incapaci di rimediare alle proprie lacune, regalando per l'ennesima volta un tempo alla partita e agli avversari.

Il risultato premia però un Bologna quadrato, addirittura sprecone nel primo tempo, con un Gabbiadini affamato di gol capace, si fa per dire, di divorarsi il vantaggio in più riprese, emulato da Sorensen e Gilardino. A conti fatti se al 10' del primo tempo il risultato fosse stato favorevole, anche largamente, agli uomini di Pioli, nessuno avrebbe avuto niente da ridire. Così come in pochi potranno accusare il Bologna di uscire da San Siro con punti immeritati. Le accuse però saranno ancora una volta tutte per l'Inter. Passi l'organico carente, passino le scelte di mercato inspiegabili e contestate pubblicamente dalla Curva Nord, passino le fatiche di coppa, ma l'Inter presentata in campo da Stramaccioni per l'ennesima volta è stata impalpabile e non solo per colpa del tecnico. Pereira ha offerto l'ennesima prova imbarazzante a sinistra divorato da Lazaros e Diamanti, Schelotto ha viaggiato a marce ridotte per il campo. Gargano invece ha avuto il pregio di mettere d'accordo tutto il tifo nerazzurro, unisono nel fischiarlo a ogni (tanti) pallone perso.

La verità che ha spiegato il campo però è che l'Inter in questo momento è tutto fuorché una squadra di calcio. Si è accesa nella ripresa, sì, dopo lo 0-1 e solo con qualche giocata singola di giocatori che le qualità per fare molto meglio di così le avrebbero. Cassano ci ha provato, anche se in più di un'occasione ha preferito il fioretto alla spada; Guarin, da destra, è riuscito a trovare qualche varco ma nulla più. Troppo poco al momento per ambire all'obiettivo stagionale. Troppo poco per accontentare il pubblico nerazzurro che in pochi anni ha visto frantumarsi una corazzata. Serve un cambio di marcia, ma soprattutto all'Inter servono idee. Quelle, per esempio, che il Bologna ha ben chiare.

LA CRONACA MINUTO PER MINUTO