"E' un momento no, ma di sicuro reagiremo"

non fa drammi: "E' un momento così. Non ci gira nulla bene ma reagiremo e partiremo - ha detto il tecnico del- Siamo comunque secondi, resta un grande campionato sebbene sia un momento difficile. Il bicchiere è ancora mezzo pieno. L'obiettivo era entrare tra le prime cinque. Se poi si vuol essere disfattisti...". Crisi di risultati che dipende dal suo futuro incerto? "I rapporti col presidente non sono mai stati così buoni".

"Loro sono stati bravi ad aggredirci, noi non siamo partiti bene, poi ci hanno fatto gol al primo tiro. Li ha galvanizzati - ha proseguito- Il secondo tempo è stato un assedio ma la palla non è voluta entrare. Il rigore di Cavani ne è un esempio. Qui ci capita ogni anno e alla fine abbiamo fatto tutto noi. L'eliminazione dall'? E' un capitolo a parte, abbiamo deciso di farla in un certo modo per non perdere punti in campionato. Il gruppo però resta unito e sono convinto che se ci gira bene e ci sblocchiamo ripartiamo. Fino a ieri si parlava di una difesa alla quale nessuno riusciva a segnare: oggi è stata una giornata storta, tutto qui.è un portiere che sta facendo bene da anni, ogni tanto può capitare a tutti di sbagliare".