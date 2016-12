La Juve ipoteca lo scudetto con Giaccherini

foto SportMediaset Correlati Conte: "Vittoria di forza e cuore"

Doppio Denis batte il Pescara 18:27 - Alla Juventus sono serviti 91' e Giaccherini per battere la resistenza di un buon Catania: 1-0. Allo "Stadium" i bianconeri sono apparsi sottotono, ma nel recupero è arrivato il gol dei tre punti, e forse dello scudetto, dell'esterno entrato dalla panchina. La Juve, a 10 giornate dalla fine, guida la classifica con 9 punti di vantaggio sul Napoli, ko a Verona. Vittoria meritata per gli uomini di Conte che, però, non hanno brillato come al solito.

LA PARTITA Adesso forse anche Conte darà ragione a Galliani: lo scudetto è praticamente della Juventus. Con dieci giornate al traguardo finale i punti di vantaggio sono 9 sul Napoli e 11 sul Milan. Troppi da poter rimontare, con buona pace di azzurri e rossoneri. Tanti da amministrare con le fatiche di Champions che, si è visto anche oggi, portano via energie fisiche e soprattutto mentali. Contro il Catania la Vecchia Signora non ha brillato, ma ha comunque meritato i tre punti. Se Giaccherini non avesse segnato al 91' sarebbe stata comunque una vittoria ai punti, come si dice nella boxe. Ci ha pensato l'esterno a sistemare i conti in classifica, opportunista sull'uscita di Andujar dopo il cross velenoso di Pogba, uno dei più positivi di giornata. Un gol importantissimo accolto con il boato dello "Stadium" esultante altre due volte, al 12' e al 43', durante il pomeriggio assolato di Torino. Merito del Chievo Verona che ha steso il Napoli e ha consegnato gran parte dello scudetto ai bianconeri. Appagata dai quarti di finale di Champions, la Juve ha preso il match in totale relax e ha faticato molto. Non tanto nel controllare, ma nel sbloccare la gara. Gli Elefantini hanno puntato tutto sulla fase difensiva sacrificando così il reparto avanzato con Gomez e Castro troppo isolati, controllati a vista da un ottimo Bonucci. La difesa a tre di Maran, espulso al 35' per proteste, ha retto bene supportata da un centrocampo a cinque che ha messo in difficoltà Pirlo, faro del gioco bianconero. L'occasione migliore per la Juve è capitata su una disattenzione di Almiron e Bellusci, ma Vucinic ha colpito il palo al 35'. Poi Marchisio al 73' in estirada ha mancato di pochissimo la porta. Il pareggio sembrava scritto e poteva accontentare ugualmente la squadra di Conte, poi la fiammata finale e la storia è cambiata. Anzi, quella di questo campionato, è finita. LA CRONACA DEL MATCH

LE PAGELLE Giaccherini 6,5 - Entra e segna il "gol scudetto": quindici minuti di fuoco. L'esterno, tanto caro alla Nazionale di Prandelli, è bravo ad approfittare della disattenzione della difesa catanese. Mezzo voto in meno perché un minuto prima di trovare la via del gol cerca il rigore con una simulazione plateale e viene ammonito. Bonucci 7 - Il migliore della Juve, nella mediocrità generale della partita. In difesa è una roccia: non passa nulla. Gomez 6 - L'argentino è troppo isolato, corre tanto ed esce stremato. Per i difensori bianconeri è facile anticiparlo, mancano le sue accellerazioni. Giovinco 5 - Ancora una volta bocciato. La Formica Atomica è più formica che atomica.