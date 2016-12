Il Napoli frana a Verona col Chievo

foto SportMediaset Correlati Emozioni e curiosità della 28esima

08:48 - Tonfo Napoli a Verona. Il Chievo vince 2-0 ed è sempre più crisi del gol per Cavani, che si fa respingere un rigore. E ora la Juve è a +9. Nel primo tempo i gol della squadra di Corini: vantaggio al 12' firmato da Dramè, che batte con un tiro da 30 metri De Sanctis, non esente da colpe, e raddoppio di Thereau al 43'. Al 13' della ripresa gli azzurri possono riaprire la partita ma il Matador fallisce l'occasione. E nel finale è ancora super Puggioni.

Bentegodi incubo per il Napoli: terzo ko in tre stagioni. Una mazzata per gli azzurri, che possono dire addio al sogno scudetto, con la Juve che vince e scappa via. E ora i partenopei si devono guardare alle spalle, perché il Milan è a soli due punti.



LA PARTITA

Chievo padrone del campo nel primo tempo del Bentegodi. Napoli spaesato e sorpreso dalla vivacità e dalla velocità dell'avversario, messo bene in campo da mister Corini. Tre lampi della squadra di Mazzarri in 45': conclusione di Cavani tra le braccia di Puggioni su lancio di Behrami al 20', missile da 20 metri di Insigne che termina fuori di poco e punizione al limite del Matador, su cui ancora il portiere dei veneti si oppone alla grande.



Per la prima mezz'ora nessuna notizia del Napoli, che non entra in partita, surclassato a centrocampo e incerto in fase difensiva. Tanti, troppi errori in fase di appoggio: dopo 33' si contano otto palle perse. I padroni di casa cominciano a mille: ordinati dietro, aggressivi in mezzo al campo e molto mobili in avanti. Il vantaggio gialloblù arriva al 12' con Dramè, che batte De Sanctis con un tiro da trenta metri. Non senza colpe in portiere azzurro, che replica l'errore in occasione del raddoppio dei veneti al 43', quando Thereau salta Gamberini e poi lo 'buca'con un rasoterra di destro. Da segnalare anche una traversa di Paloschi, ma l'arbitro Rocchi aveva fischiato un fallo dell'attaccante su Zuniga.



Cambio a inizio ripresa per il Napoli: dentro Dzemaili per Gamberini. Ed è proprio il nuovo entrato a recuperare un buon pallone e a servire Cavani, che spara altissimo. Mazzarri chiama anche Armero, fuori un deludente Inler. Corini risponde con Luciano per Thereau. Al 12' il Napoli ha l'occasione per riaprire la partita: Dainelli frana in area su Cavani e su indicazione dell'arbitro di porta Tagliavento Rocchi assegna il rigore. Che il Matador si fa respingere da un Puggioni in giornata di grazia. E un minuto dopo in contropiede il Chievo può mettere la parola fine alla partita: questa volta però De Sanctis è bravo a opporsi al tentativo di Paloschi.



Mazzarri si gioca l'ultima carta inserendo Pandev per Zuniga per un Napoli super offensivo negli ultimi 20 minuti. Il risultato è che gli azzurri aumentano sì la pressione ma di fatto creano un solo pericolo alla porta avversaria. Nel finale è ancora super Puggioni, che respinge una conclusione a colpo sicuro dell'uruguaiano. La Juve segna in extremis e scappa via. E per gli azzurri è una sconfitta che sa di resa.



LE PAGELLE

Puggioni 7,5 - Para di tutto e di più. Bravo a respingere la punizione di Cavani, bravissimo a parare il rigore al Matador. E nel finale si supera su una botta ravvicinata ancora dell'uruguaiano.



Paloschi 6,5 - Il gol non arriva ma l'attaccante lotta su ogni pallone e arretra per aiutare la squadra.



Rolando 5 - Esordio da titolare in campionato da dimenticare. Insicuro anche nelle situazioni facili facili. E mette in apprensione i compagni di reparto.



Cavani 4,5 - Per il Matador il gol è diventato un incubo: il digiuno continua. Sbaglia il rigore che poteva riaprire la partita, mira imprecisa. Poi nel finale tira a colpo sicuro ma trova ancora il portiere del Chievo.



De Sanctis 4,5 - Gravi colpe su entrambi i gol del Chievo: Dramè lo fulmina da distanza siderale, Thereau lo buca con troppa facilità. Parziale riscatto sulla conclusione di Paloschi. Ma è troppo poco.



IL TABELLINO

Chievo-Napoli 2-0

Chievo (5-3-2): Puggioni 7,5; Frey 6, Dainelli 6, Andreolli 6,5, Cesar 6, Dramè 7 (28' st Jokic 6); Rigoni 6, Cofie 6, Hetemaj 6; Thereau 7 (12' st Luciano 6), Paloschi 6,5 (37' st Pellissier sv). A disposizione: Ujkani, Squizzi, Guana, Seymour, Samassa, Sampirisi, Hauche, Papp. All.: Corini 6,5.

Napoli (3-4-1-2): De Sanctis 4,5; Campagnaro 5,5, Rolando 5, Gamberini 5 (1' st Dzemaili 5,5); Maggio 5, Behrami 6, Inler 4,5 (12' st Armero 5,5), Zuniga 5 (18' st Pandev 5); Hamsik 5; Insigne 5, Cavani 4,5. A disposizione: Rosati, Grava, Donadel, Calaiò, El Kaddouri, Mesto. All.: Mazzarri 5.

Arbitro: Rocchi

Marcatori: 12' Dramè, 43' Thereau

Ammoniti: Andreolli, Dainelli (C), Dzemaili (N)

Note: al 12' st Cavani (N) si fa respingere un rigore da Puggioni (C)