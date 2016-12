Serie A: Ibarbo show, il Cagliari vola

- Il Cagliari si conferma grande fra le mure amiche e supera anche la Sampdoria in striscia positiva da sei turni.: il colombiano è. La sfida si sblocca al 18' con l'attaccante abile a sfruttare una corta respinta di Romero. Raddoppio al 53' sugli sviluppi di un corner, terza marcatura su cross di Cossu. Gol della bandiera per la Samp disu rigore al 90'.

IL TABELLINO

CAGLIARI-SAMPDORIA 3-1

Cagliari (4-3-1-2): Agazzi 6 (1' st Avramov 6); Perico 6, Rossettini 6, Astori 6,5, Murru 6; Dessena 6, Nainggolan 6,5, Ekdal 6; Cossu 7,5 (28' st Cabrera 6); Thiago Ribeiro 6, Ibarbo 8,5 (30' st Pinilla 6)

A disp.: Avelar, Ariaudo, Casarini, Cabrera, Nené, Sau. All.: Pulga-Lopez 7

Sampdoria (3-5-2): Romero 5,5; Rossini 5,5, Palombo 5,5, Costa 5,5; De Silvestri 6, Poli 6, Maresca 5,5 (10' st Munari 6), Obiang 5,5, Estigarribia 5 (10' st Soriano 6); Eder 5,5, Icardi 5 (19' st Maxi Lopez 6)

A disp.: Da Costa, Berni, Castellini, Renan, Berardi, Rodriguez, Mustafi, Sansone. All.: Rossi 5

Arbitro: Massa

Marcatori: 17', 8' st e 28' st Ibarbo (C), 45' st rig. Maxi Lopez (S)

Ammoniti: Nainggolan (C), Obiang (S)

Espulsi: 45' st Rossettini (C) per aver interrotto una chiara occasione da gol