Zona salvezza, Rosina condanna il Palermo

foto SportMediaset Correlati LA CRONACA DEL MATCH

17:42

- Tre punti preziosi per ilal Barbera. Gli uomini dibattono 2-1 ilin rimonta, aggiudicandosi la delicata. Palermo in vantaggio al 43' con, svelto a deviare in rete una palla respinta dal palo. Poi sale in cattedra il: i toscani pareggiano al 51' cone poi passano in vantaggio al 72' con un rigore di. Palermo ultimo in classifica cola 21 punti.