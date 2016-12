Milan verso il Barça, Pazzini non ce la fa

foto SportMediaset Correlati Camp Nou a mosaico per il Milan 18:08 - Tutto pronto in Casa Milan per il ritorno di Champions League col Barcellona. Ultimo allenamento a Milanello in vista del big match. Seduta atletica e tattica per gli uomini di Allegri, con Boateng regolarmente in gruppo. Niente da fare invece per Pazzini, che non è stato convocato. Intanto l'Uefa ha comunicato che l'arbitro della sfida al Camp Nou sarà l'ungherese Viktor Kassai, uno dei migliori fischietti al mondo. - Tutto pronto in Casa Milan per il ritorno dicol. Ultimo allenamento a Milanello in vista del big match. Seduta atletica e tattica per gli uomini di, conregolarmente in gruppo. Niente da fare invece per, che non è stato convocato. Intanto l'Uefa ha comunicato che l'arbitro della sfida alu sarà l'ungherese, uno dei migliori fischietti al mondo.

Il Pazzo, dunque, non recupera dalla botta subita al perone con il Genoa e non sarà della partita. "In merito alle condizioni di Giampaolo Pazzini, questa mattina sono stati fatti ulteriori approfondimenti clinici e strumentali che confermano un'importante contusione ossea e muscolare ed evidenziano una micro infrazione alla testa del perone della gamba destra", si legge in un comunicato del Milan. Fari puntati, quindi, su M'Baye Niang, che al Camp Nou potrebbe sostituire il bomber toscano al centro dell'attacco. Allegri potrà invece contare su Boateng, che si è allenato con i compagni senza problemi.



LA LISTA DEI CONVOCATI

Ecco i giocatori convocati per la partita contro il Barcellona: Abbiati, Amelia, Gabriel, Abate, Antonini, Bonera, De Sciglio, Mexes, Yepes, Zapata, Ambrosini, Boateng, Constant, Flamini, Montolivo, Muntari, Nocerino, Traoré, Bojan, El Shaarawy, Niang, Robinho.



ARBITRA L'UNGHERESE KASSAI

Per il big match del Camp Nou l'Uefa ha scelto un fischietto importante: l'ungherese Viktor Kassai. Un nome che a Barcellona è legato ottimi ricordi. Kassai, infatti, arbitrò la finale di Champions nel 2011 vinta dai blaugrana contro il Manchester United.