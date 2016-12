"Mi davano per morto, sono qui"

foto SportMediaset 13:58 - "Ero morto, tre dottori dicevano che non ce l'avrei fatta. Sembravo un cadavere, sono sopravvissuto a morte certa e ora ho un'altra possibilità". Dopo un mese in un centro di recupero per alcolizzati in Arizona, dove era stato ricoverato d'urgenza, Paul Gascoigne è tornato a casa e racconta il suo calvario. Il recupero comincerà con la partecipazione alle riunioni degli Alcolisti Anonimi: "Ero troppo debole, avevo smesso di andarci. Ora ci tornerò". - "Ero morto, tre dottori dicevano che non ce l'avrei fatta. Sembravo un cadavere, sono sopravvissuto a morte certa e ora ho un'altra possibilità". Dopo un mese in un centro di recupero per alcolizzati indove era stato ricoverato d'urgenza,è tornato a casa e racconta il suo calvario. Il recupero comincerà con la partecipazione alle riunioni degli Alcolisti Anonimi: "Ero troppo debole, avevo smesso di andarci. Ora ci tornerò".

Gazza sembra dunque aver vinto la sua battaglia: familiari e amici parlano di un uomo rinato dopo aver visto il baratro e aver seriamente rischiato la morte. Ora però l'ex centrocampista della Lazio è atteso da un altro banco di prova. Nell'intervista al 'Sun' ricorda di aver supplicato i medici di "salvarmi la vita. Ho detto che non volevo morire. Mi hanno detto che la mia situazione era la peggiore con cui avessero mai avuto a che fare nella loro vita professionale e ora li ringrazio per essere vivo. Mi hanno iniettato più farmaci rispetto di qualsiasi altro paziente. Dovrei essere morto - ha concluso Gascoigne - I medici hanno detto che ho corso il rischio, ma ora sono qui. Ho un'altra chance e non ho intenzione di perderla".