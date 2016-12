Camp Nou a mosaico per il Milan

foto SportMediaset 13:20 - Sarà un Camp Nou 'vestito' per le grandi occasioni quello che attende il Milan martedì sera nel ritorno degli ottavi di Champions League. Novantamila cartoline tinteggeranno infatti lo stadio del Barcellona dei colori blaugrana e di quelli giallorossi della Senyera, la bandiera catalana. Il tema centrale di questo mosaico formerà le parole 'Som un equip!". Soltanto nel settore destinato ai tifosi rossoneri non ci saranno cartoline colorate. - Sarà un'vestito' per le grandi occasioni quello che attende il Milan martedì sera nel ritorno degli ottavi di. Novantamila cartoline tinteggeranno infatti lo stadio deldei colori blaugrana e di quelli giallorossi della, la bandiera catalana. Il tema centrale di questo mosaico formerà le parole 'Som un equip!". Soltanto nel settore destinato ai tifosi rossoneri non ci saranno cartoline colorate.







































Il mosaico di martedì sera sarà il secondo realizzato in questa stagione al Camp Nou: il primo risale al mese di ottobre in occasione della supersfida della Liga contro i rivali del Real Madrid. Uno stadio in versione speciale per la partita più importante.