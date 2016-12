Muriel rimanda la Roma: 1-1

foto SportMediaset Correlati Guarda gli highlights della partita

Andreazzoli: "Soddisfatto del pareggio"

La classifica di Serie A 10:17 - Nel secondo anticipo della 28.ma giornata, la Roma pareggia in casa dell'Udinese rallentando così la propria rincorsa all'Europa. Al Friuli finisce 1-1, con i giallorossi che sbloccano la gara al 20' grazie a Lamela, che ribadisce in rete un colpo di testa di Florenzi. La squadra di Andreazzoli cala nella ripresa e viene raggiunta da Muriel (62'). I friulani rimangono in 10 dal 28' della ripresa per l'espulsione di Hertaux (fallo su Florenzi). - Nel secondo anticipo della 28.ma giornata, lapareggia in casarallentando così la propria rincorsa all'Europa. Al Friuli finisce 1-1, con i giallorossi che sbloccano la gara al 20' grazie a, che ribadisce in rete un colpo di testa di. La squadra dicala nella ripresa e viene raggiunta da(62'). I friulani rimangono in 10 dal 28' della ripresa per l'espulsione di(fallo su Florenzi).

LA PARTITA

A fari spenti, senza arzigogolati teoremi tattici e con l'esperienza dei senatori come linea guida. L'antitesi di Zeman rallenta il passo dopo tre vittorie di fila ma dimostra che potrà competere fino alla fine per un posto in Europa. Andreazzoli non concede alcun spazio allo spettacolo ma occupa bene il campo. Lo riempie, evitando brutte sorprese in contropiede per poi confidare nel talento di Totti e Lamela negli ultimi 20 metri. Difesa a tre, squadra più lunga ma meno scoperta, viene sacrificato il gioco sulle fasce e c'è la doppia diga in mezzo al campo per schermare la difesa. Soprattutto, la colonna vertebrale della squadra è costituita da quei giocatori che - Totti a parte - erano stati bocciati dal boemo: Burdisso guida (con qualche affanno) il pacchetto arretrato, Perrotta e De Rossi reggono bene in mediana e mister 225 gol in Serie A gioca punta centrale salvo poi abbassarsi per smistare palloni in ogni dove.



A parte il pericolo iniziale (destro di Di Natale ben respinto da Stekelenburg), la Roma offre un ottimo primo tempo fatto di sostanza ed equilibrio. Florenzi, schierato con Lamela alle spalle di Totti, è la mossa che - almeno all'inizio - scardina i piani di Guidolin. Prima, al 20', il Nazionale Under 21 si divora un clamorosa palla-gol a due passi da Brkic. Poi, una manciata di secondi più tardi, è bravo a inserirsi su un cross da destra di Totti: il portiere friulano respinge sulla traversa ma arriva Lamela che appoggia in rete.



Avanti 1-0, nel primo tempo la squadra di Andreazzoli concede nulla agli avversari, che faticano ad innescara Di Natale. Muriel e Maicosuel, trequartisti alle spalle del loro capitano, sono propositivi e vivaci ma perdono puntualmente palla grazie al sistematico raddoppio del binomio Perrotta-De Rossi. La sinfonia cambia però a inizio ripresa, quando la Roma cala fisicamente e abbassa - di conseguenza - il proprio baricentro. Un paio d'innocue conclusioni sono il preludio al pareggio: Muriel viene lanciato a sinistra, Burdisso entra a vuoto in scivolata sulla finta di tiro e Stekelenburg viene beffato sotto le gambe dal destro del colombiano. L'1-1, meritato, rischia di rompersi al 90', quando l'Udinese è in 10 uomini da 17 minuti a causa dell'espulsione di Hertaux per un pericoloso fallo su Florenzi: Osvaldo, solo davanti a Brkic, calcia incredibilmente a lato un'occasione colossale. Per l'italo-argentino, partito per la prima volta in panchina da quando c'è Andreazzoli, arriva un'altra bocciatura.

LE PAGELLE



Totti 6,5 - Parte punta centrale ma si abbassa puntualmente per cercare spazio e dettare i tempi di gioco. Rimanda la rincorsa al record di Piola, ma da un suo cross nasce il gol del vantaggio.



Perrotta 6,5 - L'ultima volta da titolare era il 22 aprile 2012, campionato scorso, Juve-Roma. Gioca davanti alla difesa con agonismo e intelligenza, dimostrando di essere in uno stato di forma strepitoso.



Osvaldo 4,5 - Sostituisce Totti al 16' della ripresa ma non lascia tracce fino al 90', quando si divora un'incredibile occasione solo davanti al portiere.



Di Natale 5,5 - Gioca come al solito sul filo del fuorigioco ma la difesa andreazzoliana non è più quella di Zeman. Per una sera spara a salve.



Muriel 6 - Qualche dribbling, alcune accelerazioni, ma più che altro gira spesso a vuoto sulla trequarti. Il gol raddrizza la sua prestazione.

IL TABELLINO



UDINESE-ROMA 1-1

Udinese (3-4-2-1): Brkic 6; Heurtaux 5,5, Danilo 6,5, Domizzi 5,5; Basta 6,5, Badu 6, Allan 6, Gabriel Silva 5,5; Maicosuel 5,5 (26' st Pereyra 6); Muriel 6 (30' st Angella 6); Di Natale 5,5 (40' st Ranegie sv). A disp.: Padelli, Pawlowski, Faraoni, Merkel, Zielinski, Rodriguez, Campos Toro. All.: Guidolin 6

Roma (3-4-2-1): Stekelenburg 6; Piris 6, Burdisso 5,5, Castan 6; Torosidis 6, De Rossi 6, Perrotta 6,5, Marquinho 5 (42' st Balzaretti sv); Florenzi 6 (40' st Lopez sv), Lamela 6; Totti 6,5 (16' st Osvaldo 4,5).

A disp.: Goicoechea, Lobont, Dodò, Romagnoli, Taddei, Tachtsidis, Lucca. All.: Andreazzoli 6

Arbitro: Guida

Marcatori: 20' Lamela (R), 17' st Muriel (U)

Ammoniti: Maicosuel, Domizzi (U); Totti, Florenzi, Torosidis (R)

Espulsi: 28' st Hertaux (U) per un'entrata pericolosa su Florenzi

CESARE ZANOTTO