Barça e Messi da record

foto SportMediaset 11:33 - Il Barcellona è tornato alla vittoria dopo le due sconfitte contro il Real. Alla vigilia della sfida di Champions contro il Milan Roura ha tenuto a riposo Messi, entrato al 62', Iniesta, in campo 5 minuti dopo la Pulce, e Piqué. Sanchez ha sbloccato la sfida del Camp Nou contro il Deportivo la Coruna con un colpo di testa al 37' su cross di Dani Alves. Poi Messi ha all'88' ha aggiornato il suo record: 17.esima partita consecutiva a segno in campionato.

Nota positiva in casa Barcellona. Nonostante l'assenza di Piqué la partita contro il Depor è stata anche la prima dal 10 gennaio scorso ad oggi in cui la squadra catalana non ha incassato reti.