foto SportMediaset

19:11

- Rischia grosso il, ma alla fine riesce a strappare tre punti che gli consentono di allungare a +5 sul(impegnato domenica contro il). Contro il(penultimo in classifica), la squadra diva sotto nel primo tempo (al 36') ma riesce a ribaltare il risultato nella ripresa grazie allo scatenatoche tra il 59' e il 62' realizza la doppietta decisiva. Per lo svedese sono 24 i gol in campionato.