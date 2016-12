Stramaccioni non molla: "Orgoglioso di essere qui"

- La pesante sconfitta innon ha pregiudicato la permanenza disulla panchina dell': "E' un orgoglio incredibile per me allenare questo club, è un sogno. I tifosi hanno capito il momento e ci hanno caricato". Poi fa il punto sugli obiettivi stagionali: "Sappiamo che è fondamentale arrivare terzi, ma siamo l'Inter e non snobbiamo nulla. Al ritorno col Tottenham ci proveremo". Lo scambio Cassano-Pazzini? "Lo rifarei 100 volte".

"Bisognava valutarlo all'epoca - spiega l'allenatore -. Noi cercavamo un calciatore che giocasse con Milito, il Milan cercava una prima punta. Il presidente ha ritenuto congruo anche il conguaglio economico, ma tutto dipende dall'andamento delle due squadre. La nostra è stata una scelta dolorosa ma sceglierei altre 100 volte Milito a Pazzini".

"E' chiaro che l'obiettivo societario sia tornare in Champions, ma l'Europa League e la Coppa Italia non sono mai stati definiti meno importanti - insiste il tecnico -, ho detto soltanto che non avrei rischiato calciatori per poi perderli. Ranocchia e Cambiasso hanno recuperato il giorno della partita e questo dimostra che ci teniamo. Ma siamo arrivati a Londra con 12/13 giocatori disponibili e abbiamo trovato il Tottenham nel suo miglior momento. Penso che non ci siano tre gol fra noi e loro".

Il momento dell'Inter, comunque, appare delicato in tutto e per tutto: "E' vero, una difficoltà esiste - ammette Stramaccioni - Abbiamo avuto degli alti e bassi, siamo arrivati a un punto dalla testa della classifica. Ma non c'è stata continuità. Siamo all'Inter e quando perdi una partita è giusto che arrivino le critiche, ma non è giusto mettere in discussione il progetto che stiamo costruendo. Stiamo lavorando sulle fondamenta per riportare l'Inter in alto".

Con il Bologna sono tanti i cambi dettati da squalifiche e infortuni, uno su tutti Carrizo per Handanovic: "Ho fiducia in Carrizo, lo abbiamo voluto per sostituire Samir in casi eccezionali e per far crescere con calma Belec. Cassano in sovrappeso? Non trovate alcuna conferma in me, le sue tabelle sono assolutamente positive". Nessuna nuova su Alvarez e Ranocchia: "Li ho visti oggi e hanno fatto rigenerante. Alvarez comunque è fondamentale per questo modulo". In fondo il messaggio è uno soltanto: "Dobbiamo fare risultato per proseguire la nostra corsa. Il Milan ha vinto e bisogna restare in scia. Bisogna andare in campo concentrati e dare una risposta sul campo".