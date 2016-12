Montella: "Con la Lazio un test importante"

- Vincenzo Montellain vista della trasferta di Roma contro la Lazio: ''Sara' un test estremamente importante per noi e per loro" ha dichiarato l'allenatore viola. ''- ha continuato Montella - e non commettere errori e sbavature, anche perche' la Lazio e' squadra completa''. Montella ha poi glissato sullerigurdanti Milan-Lazio: ''Gli arbitri vanno lasciati più tranquilli".

Lazio-Fiorentina sarà una sfida tra due tecnici-rivelazione di quest'anno. "Petkovic?Ha tante qualità che gli riconosco e mi piacerebbe avere" le parole del tecnico viola, che trova il tempo anche per scherzare "Lui è più alto di me e questo mi distruba".

Per quanto riguarda la formazione, Montella punta sul solito Jovetic "che ha molta voglia e lo sta dimostrando" e apre a Roncaglia, apparso in crescita dopo le ultime esclusioni dai titolari. Sissoko e El Hamdauoi "non hanno ancora la giusta continuità in allenamento, ma spero di poterli avere al 100% il prima possibile".

Nella scorsa stagione, Lazio-Fiorentina finì 1-0 per i biancocelesti con gol di Miroslav Klose (domani assente per infortunio) nel primo tempo.