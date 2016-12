Mazzarri: "Media punti storica per il Napoli"

foto SportMediaset 20:04 - La corsa scudetto mette tensione a Mazzarri, che, in vista del match col Chievo, respinge al mittente le critiche sul cammino della sua squadra in campionato. "Nelle ultime dieci partite abbiamo fatto cinque vittorie e cinque pareggi, una media punti che il Napoli non ha mai fatto", ha spiegato. "Queste ultime 11 sfide saranno tutte finalissime, a cominciare dal match col Chievo, che è molto temibile", ha aggiunto. - La corsa scudetto mette tensione a Mazzarri, che, in vista del match col Chievo, respinge al mittente le critiche sul cammino della sua squadra in campionato. "Nelle ultime dieci partite abbiamo fatto cinque vittorie e cinque pareggi, una media punti che il Napoli non ha mai fatto", ha spiegato. "Queste ultime 11 sfide saranno tutte finalissime, a cominciare dal match col Chievo, che è molto temibile", ha aggiunto.

Piccato e pungente. Così Mazzarri è apparso in conferenza stampa. Le critiche degli ultimi mesi non gli sono piaciute, specialmente quelle di alcuni giornali. E così il tecnico del Napoli preferisce non rispondere a chi gli fa notare il passo falso della sua squadra in Europa: "Ormai vedo stravolto il senso della realtà, a voi non dico nulla". Segue un'altra stilettata con il sorriso sulle labbra: "Mazzarri-Allegri-Conte? Mah, senza di me il Napoli starebbe dieci punti avanti. Per la maggior parte di voi sono io il freno a mano di Napoli, loro invece sono grandissimi allenatori. Tra l'altro hanno vinto anche due scudetti". Poi una stoccata ai rossoneri: "Si parla poco degli errori a favore del Milan? Siete importanti, dovete dirle voi certe cose, io qualsiasi cosa dica vengo attaccato, devo pensare alla mia squadra facendo il meglio possibile. Dovete urlarle voi certe cose". Battute, certo, che però nascondono forse un po' di tensione in vista del rush finale in campionato.



"Spero che qualche episodio torni a girarci a favore. Se giochiamo come abbiamo fatto ultimamente, ad esempio ad Udine, con Di Natale sostituito senza che abbia fatto un tiro in porta, alla lunga verremo ripagati ed i conti torneranno", ha proseguito Mazzarri, che poi ha parlato anche delle difficoltà realizzative delle punte in vista del match col Chievo. "Pandev ancora a secco di gol? Bisogna vedere quanto riesce a dare alla squadra - ha spiegato il tecnico -. Se non fa gol e dà tre palloni ai compagni e si vince 3-0 io sono contento. E' stato un momento che era determinante, per me basta che ritorni su quei livelli. Lui concorre nelle difficoltà realizzative con Cavani, Insigne e gli altri". Discorso simile per Cavani: "Deve continuare a fare quello che sta facendo, poi il gol tornerà. L'importante è vincere, al di là di chi farà gol".



Infine qualche indicazione sulla formazione che scenderà in campo col Chievo: "In avanti Pandev e Insigne stanno molto bene, deciderà domenica. Mi aspetto molto da Rolando, è un grande giocatore".