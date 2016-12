Milan, parte la missione Champions

- Si riparte dall'immagine qui a fianco che ben fotografa il momento del. Squadra unita, sorriso grande così, e corsa sotto la curva per festeggiare una vittoria. In particolare, in questo caso, la vittoria sulnell'andata degli ottavi di. E si riparte trasformando l'italianissimo "primo non prenderle" con il più spagnolo "innanzitutto segnare". La missione rossonera al Camp Nou vive e vivrà su questa stretta necessità: contro i blaugrana, per mettere al sicuro la qualificazione ai quarti, la banda didovrà prima di ogni altra cosa andare in rete.

Logico, quindi, fare un passo indietro e tornare alla gara di Marassi contro il Genoa. Dallo spigolosissimo anticipo di campionato, il Milan torna con tre punti in tasca e una sottile preoccupazione chiamata. L'attaccante rossonero, in gol nonostante l'evidente zoppia, ha dovuto abbandonare il campo a causa di un. In linea di massima, non dovrebbe essere nulla di grave, ma è evidente che certi infortuni vanno monitorati giorno dopo giorno. E giorno dopo giorno, oggi, significa da qui a martedì, data del match del Camp Nou.

Inutile dire che, assente per i noti motivi Balotelli, Pazzini è assolutamente fondamentale. Intanto perché è in forma strepitosa, quindi perché, appunto, la parola d'ordine dev'essere segnare. In questo senso, pur riconoscendo la grande forza del Barcellona - "sono i migliori al mondo", ha ribadito anche ieri Allegri - qualche numero può rendere meno drammatica la vigilia milanista: nelle 43 partite fin qui disputate in stagione, il Barcellona ha subito almeno un gol 32 volte. Insomma, tre volte su quattro. Dall'altra parte, il Milan ha invece segnato, in campionato, 24 volte su 28 (a secco solo con la Samp, due volte, con l'Inter all'andata e con l'Atalanta, sempre all'andata) e, sempre in Serie A, va in rete da nove incontri consecutivi. Inoltre, dettaglio non irrilevante, non perde da dieci incontri (sette vittorie e tre pareggi lo score) mentre il Barcellona sta attraversando forse il peggior momento degli ultimi tre-quattro anni.

Ha ragione, quindi, Allegri a ricordare che "pensano alla remuntada perché sono sotto di due gol". Come ha ragione a non fidarsi per niente di una squadra che ha qualità individuali e di gruppo pazzesche. Contro il Depor, nell'ultimo match prima della Champions (questa sera alle 20), Roura dovrebbe cambiare qualcosa e risparmierà sicuramente Xavi, alle prese con un piccolo problema che non dovrebbe impedirgli di giocare contro il Milan. Giocherà, invece, Villa, assente all'andata e molto pericoloso. Anche qui, la presenza di uno si incrocia con la necessità milanista di recuperare un altro: Mexes è uscito malconcio dalla serata di Genova e deve fare i conti con un indurimento ai flessori. Recupererà? Lo sapremo nelle prossime ore.

Intanto, giusto per ricordare quanto sia decisiva la "legge del gol", Galliani ha ammesso: "Sono in ansia per le condizioni di Pazzini. Attendo notizie per sapere se potrà giocare martedì a Barcellona". Notizie che sono arrivate quasi subito: "Fortissima contusione, gli esami escludono una frattura". Per Barcellona resta in dubbio, ma le possibilità che recuperi aumentano. Lentamente, ma aumentano.

BALOTELLI: "IL GOL PIU' IMPORTANTE SAREBBE STATO QUELLO ALL'INTER"

"Se lo avessi fatto, il gol più importante per me sarebbe stato quello all'Inter. Purtroppo con l'Inter ho avuto sfortuna. Certe sanzioni non le capisco - ha detto - ieri sono stato ammonito per una spinta, poi ne ho date altre due uguali e quindi dovevo essere espulso?''.