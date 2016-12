Conte: "Non lascio la Juve a fine stagione"

Tornando al campionato e alla lotta scudetto, il tecnico salentino ha detto: "Parecchi sotto sotto sperano nella rimonta. Il Milan ha vinto, ci sarà lo scontro diretto, tutto è possibile anche per il Napoli e la stessa Lazio". Poi, annuncia un grande turnover per la sfida di Torino, riferendosi alla partita di mercoledì con il Celtic e avverte: ''Il Catania è una squadra molto ostica e in questo momento lasciare punti potrebbe essere letale. Mi auguro che lo Stadium sia pieno sia per celebrare il passaggio ai quarti sia per spingerci in campionato".

E sempre sugli obiettivi prossimi aggiunge: "Noi dobbiamo puntare a rivincere in Italia e questo sarebbe già straordinario. Mi auguro solo che i tifosi mantengano l'entusiasmo dello scorso anno, perché per noi è una spinta straordinaria e perché se tutto diventasse routine, allora inizierebbero i problemi. Noi non vogliamo e non dobbiamo illudere nessuno. Quello che possiamo fare è promettere lavoro e sacrificio per cercare di arrivare il più in alto possibile".

Occhio alla formazione. "E' vero, perché stanno tutti bene. Io scelgo in base alle diverse situazioni tattiche che ci possiamo trovare di fronte. Se incontriamo una squadra come il Celtic che difende alto e bisogna attaccare spazi, abbiamo attaccanti bravi a farlo, come Matri che è un artista in questo senso. Quando affrontiamo invece squadre che si difendono con undici effettivi davanti alla porta, meglio puntare su giocatori più tecnici e bravi nella manovra, anche se meno incisivi ad attaccare la profondità. Anelka? E' entrato nella giusta maniera nei nostri meccanismi. Ha avuto questo problema alla schiena che lo ha bloccato per 10 giorni e ha rallentato anche il suo processo di crescita, tattico e atletico, ma da giovedì è tornato in gruppo. Fa parte della schiera degli attaccanti e dovrà darmi il suo contributo in campionato e in Champions".