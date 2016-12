Moratti chiama Leo: può tornare all'Inter

- Per tornare grandi forse è meglio rivolgersi al passato. E' questa, secondo la Gazzaetta, l'idea che frulla in testa a, ormai stanco dell'involuzione della sua. Serve riorganizzare il lavoro, soprattutto quello della dirigenza: per questo il presidente nerazzurro sta pensando al clamoroso ritorno di. Il brasiliano, sempre più incerto della sua permanenza a, potrebbe occupare stavolta un posto dietro la scrivania.

I contatti fra Moratti e Leo non si sono mai interrotti dopo la separazione - consensuale - avvenuta nell'estate 2011, quando l'allora tecnico decise di lasciare la panchina dell'Inter dopo sei mesi per dedicarsi a una nuova avventura da manager. Al Psg appunto. Ora succede che Leonardo, factotum fin qui nel club transalpino, potrebbe non digerire l'avvento di un uomo ingombrante come Mourinho (che gli sceicchi vogliono a tutti i costi per la prossima stagione). Per questo l'addio è più vicino.

Moratti è sempre stato legato all'ex milanista e anche stavolta potrebbe abbracciarlo in una nuova veste. Quella da dirigente. A discapito, almeno in termini di spazio e visibilità, di Branca (direttore tecnico) o Ausilio (direttore sportivo). Leo chiaramente non può vivere nell'ombra di nessuno data la sua grande esperienza. Secondo la 'Gazzetta dello Sport' i contatti fra il brasiliano e Moratti si sono intensificati nelle ultime settimane e la parolina magica - 'ritorno' - è venuta fuori. Di modi e tempi, però, non si è ancora parlato. C'è una stagione da chiudere su entrambi i fronti.