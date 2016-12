Serie A: il Milan batte il Genoa, Napoli più vicino

LA PARTITA

Undici vittorie nelle ultime sedici gare di campionato (con appena una sconfitta, quella di Roma). Diciotto gol in coppia per Pazzini e Balotelli, che stando alle alchimie tecniche e di mercato, dovrebbero essere alternativi. Sta in questi numeri la forza del Milan, che anche a Marassi si affida agli interpreti migliori e ne viene fuori con tre punti preziosissimi in ottica Champions. Sebbene la testa degli uomini di Allegri debba per forza essere orientata, almeno un po', alla resistenza del Camp Nou in programma martedì, la partita di Genova testimonia la crescita e la maturazione, mentale innanzitutto, della squadra. Mexes e Zapata, ad esempio, giocano un primo tempo esemplare, sempre attento, pur sapendo che fra pochi giorni dovranno fare gli straordinari. Proprio dalla tenuta difensiva, dal fatto di non rischiare quasi mai nei 45' iniziali, nasce e si sviluppa una vittoria fondamentale, strappata con le unghie e con i detti aldilà di qualsiasi invenzione tecnica (e in campo non ne mancano).

Insomma, quello che serviva per aver ragione del nuovo Genoa di Ballardini, che rispetto al passato ha imparato l'ordine e la compattezza fra i reparti. Squadra rognosa il Grifone, ben messa in campo. Nonostante l'assenza contemporanea di Matuzalem (infortunio) e Kucka (squalifica) che rende complicata la vigilia. Tozser, un fantasma fino a qualche settimana fa, e Bovo, totalmente a disagio in mediana, non danno eccessiva sicurezza ma imbrigliano il Milan fino al 20'. La prima sfuriata è di Niang, che dai venti metri scarica un bolide parato da Frey. Passano un paio di minuti e Pazzini, menomato poco prima alla caviglia da un brusco intervento di Portanova, capitalizza al meglio un'iniziativa di De Sciglio: destro potentissimo e palla nel sacco dopo un tocco della traversa. Ecco, l'evoluzione di questo ragazzo si nota qui. Dal fatto di giocare su una gamba sola, di esibire una sicurezza sfrontata nonostante il dolore. Che però lo costringe al cambio, con Supermario al suo posto. Il Milan resta a galla con un centrocampo che fatica a filtrare e sbaglia numerosi passaggi (soprattutto Muntari). Il Genoa si lamenta e ne ha ben donde quando Niang colpisce volontariamente di mano in piena area. Ma Damato cede alla tentazione di un arbitraggio all'inglese e si perde un rosso clamoroso a Bertolacci per un'entrataccia su Muntari. Il primo tempo si chiude in modo scorbutico. Tante, tantissime botte e pochi botti, soprattutto in zona gol.

Nel secondo lo spettacolo migliora e il Genoa prova ad aggredire sin da subito. Bovo, con un palo su punizione da lontano, accende la miccia ma Abbiati non tira i remi in barca e resiste. Balotelli comincia a scaldare i motori, ma prima della sua consacrazione, Flamini ha un paio di occasioni buone per mandare i titoli di coda: prima simula platealmente di fronte a Frey, poi lo impegna con una rasoiata che il portiere devia in angolo. Dal corner, ecco la quinta perla stagionale di Supermario: Zapata si traveste da uomo-assist e Balo fredda Frey da due passi. Anche in una serata partita discretamente male (per un problemino fisico e per l'ammonizione dopo trenta secondi dal suo ingresso in campo), l'ex City evoca la sua fama da infallibile predatore. Peccato non averlo a Barcellona. Il Milan non ha troppo tempo per pensare alla Champions, perché un raptus di Constant dopo un fallaccio - l'ennesimo - di Bovo a metà campo, lo stende. L'esterno guineano si becca il secondo giallo – costringendo la squadra in 10 – e continua imperterrito nelle "minacce" all'avversario prima di raggiungere il tunnel. Nel giro di pochi minuti lo scenario cambia di nuovo e Abbiati diventa attore protagonista: prima con un paio di parate su Granqvist, poi con il tuffo che spedisce in angolo la botta di Jorquera. Il Genoa ci prova a testa bassa ma il Milan non risparmia una postilla di energia e porta a casa un successo fondamentale. Il terzo posto pare consolidato, in attesa di Lazio e Inter, e il Napoli nel mirino. Per la cronaca - e momentaneamente - la Juve è a -8: sotto la doppia cifra, come non succedeva da tempo.