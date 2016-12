"Eliza è stata uccisa e data in pasto ai cani"

- Dopo due anni si è risolto il: il brasiliano, in carcere da luglio 2010, ha raccontato che lper far sparire il cadavere. Accusato dell'omicidio è stato un amico d'infanzia, Luiz Henrique Romão detto “Macarrão” che con l'aiuto di un ex poliziotto avrebbe condotto Eliza in un casolare per ucciderla.

Nell’ultima udienza svoltasi al tribunale di Contagem, vicino a Belo Horizonte,dell'omicidio, ma per la prima volta ha ammesso che la giovane è stata uccisa., perchè l'ex amante non voleva lasciare in pace Bruno e minacciava uno scandalo se il brasiliano non avesse ammesso la loro relazione e non si fosse occupato del bambino avuto insieme a lei.

L'ex estremo difensore del Flamengo, che all'apice della carriera era quotato come successore di Julio Cesar in nazionale e come probabile convocato della Selecao ai Mondiali del 2014, è stato condannato a 22 anni e 3 mesi di carcere. Rischiava fino a 41 anni di reclusione, ma ha ottenuto uno sconto per aver confessato il crimine.