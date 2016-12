Europa League: colpo Lazio a Stoccarda

- Laipoteca il passaggio ai quarti dicon una grande vittoria sul campo dello. In Germania la squadra di Petkovic si impone per 2-0 e guarda con fiducia al ritorno, anche se a porte chiuse. Alla Mercedes-Benz Arena i biancocelesti vanno a segno una volta per tempo: apre le marcature Ederson al 21' del primo tempo, raddoppia Onazi all'11' della ripresa. Lo Stoccarda è poca cosa e incassa quasi senza reagire.

Se l'acquolina vien mangiando, la Lazio adesso comincia a sentire profumo di vittoria finale. La pratica Stoccarda è praticamente archiviata dopo un solo round. Merito di una grande prestazione dell'Aquila, ma anche di un avversario in crisi di risultati, senza il suo bomber Ibisevic e con un ruolino di marcia casalingo davvero modesto. Questo non toglie i meriti ai capitolini, perfetti sotto ogni punto di vista.

Il primo tempo si gioca soprattutto sui palloni alti ed è Okazaki a costringere subito Marchetti all'intervento miracoloso. Lo Stoccarda preme sull'acceleratore, ma sulla Mercedes-Benz Arena cala il gelo a metà frazione, quando un pasticcio della difesa di casa consente a Ederson di sfoderare un sinistro fulmineo, che non lascia scampo a Ulreich. Poi è un botta e risposta tra torri con Cana ed Ederson, che mancano il colpo del ko e Okazaki, che non centra lo specchio in tuffo. Poco altro, perché se è vero che la squadra di Labbadia, costretto a sostituire Maxim per una botta al naso, fa il gioco, lo è altrettanto che Marchetti non corre grossi rischi.

La ripresa vede una Lazio in controllo e uno Stoccarda che non trova varchi. A dare la mazzata finale ai biancorossi ci pensa Onazi, che ruba palla sulla linea di centrocampo e si invola verso la porta avversaria, trafiggendo l'estremo difensore di casa. E' il colpo del ko per i tedeschi, che barcollano e in un paio di occasioni rischiano di subire un'altra rete. A questo punto Petkovic si accontenta e bada solo a congelare il risultato. Un ottimo risultato.

Maxim 6,5 Spaventa la Lazio con uno slalom ubriacante, ma, buon per gli avversari, è costretto a uscire prima del previsto per una botta al naso

Okazaki 6 E' l'unico che mette nel mirino la porta di Marchetti, ma non è preciso e fortunato

Macheda 4 Che fine ha fatto il talento ex United? Sparito nel nulla

Onazi 6,5 Questo 19enne si ricorderà a lungo la cavalcata che lo ha portato a realizzare il suo primo gol in maglia laziale

Pererinha 6 Buona la seconda dopo il disastro di Milano. Contribuisce all'azione del primo gol

Ederson 7 Titolare dopo tre mesi, segna e convince. Una bella notizia per Petkovic

STOCCARDA-LAZIO 0-2

Stoccarda (4-2-3-1): Ulreich 6; Sakai 5,5, Rudiger 5,5, Tasci 6, Boka 6; Kvist 5 (10' st Harnik 5,5), Gentner 6; Okazaki 6, Maxim 6,5 (41' st Hajnal 5), Traoré 5,5; Macheda 4 (93' st Holzhauser sv) . A disp.: Ziegler, Felipe, Molinaro, Hoogland. All.: Labbadia 5

Lazio (4-5-1): Marchetti 6,5; Pereirinha 6, Cana 6, Ciani 6, Radu 6,5; Candreva 6, Onazi 6,5, Hernanes 6 (27' st Gonzalez 6), Ederson 7 (19' st Ledesma 6), Lulic 6; Kozak 5 (39' st Floccari sv). A disp.: Bizzarri, Dias, Biava, Mauri. All.: Petkovic 7

Arbitro: Tudor (Romania)

Marcatori: 21' Ederson, 11' st Onazi (L)

Ammoniti: Hernanes, Ciani, Cana (L), Tasci, Harnik (S)

Espulsi: -