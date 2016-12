Bendtner ubriaco è già in commercio

diventa un fenomeno da. Dopo la stangata di oltree il ritiro della patente per guida in stato di ebbrezza, al giocatore juventino è stato dedicato unmolto originaleda parte di un negozio di: con 39,95 corone, equivalenti a poco più di 5 euro, si può portare a casa un pacchetto regalo, che comprende la miniatura del calciatore con un'auto giocattolo e una bottiglia di birra magnetizzata.

L'iniziativa nasce dall'ultimo episodio che ha visto Bendtner protagonista fuori dal campo. Il danese viaggiava in contromano, ubriaco, nella notte fra sabato e domenica nei pressi di Copenaghen. Fermato dalla Polizia, non contento, ha fornito agli agenti una patente scaduta. Oltre ai provvedimenti adottati dalla Corte distrettuale, il giocatore è stato punito con una esclusione di sei mesi dalla Nazionale. E anche la Juventus, in attesa del suo rientro dopo l'infortunio, potrebbe decidere per il 'taglio'.

Nel frattempo in Danimarca se la ridono. Come riporta il quotidiano svedese 'Aftonbladet', un negozio ha messo in commercio il 'set Bendtner': oltre alla miniatura dello juventino, fanno sfoggio di sé una macchina giocattolo e una magnete da frigo, ovviamente rappresentato da una bottiglia di birra. "Siamo interessati al calcio e un po' di satira fa bene" spiega il direttore del negozio che ha messo in vendita i primi due kit.