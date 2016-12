Napoli, De Sanctis: "Barbarie su Cavani"

foto SportMediaset 15:49 - Dopo i quattro pareggi di fila in campionato, sono molte le critiche hanno investito il Napoli. Uno dei leader, De Sanctis, non ci sta e passa al contrattacco: "Se 60mila persone cominciano a mugugnare al 10', non ci aiutano. Non lo condivido". Il portiere difende anche Cavani, a secco da oltre un mese: "Chi dice che Edi non riesce a segnare perché si sacrifica per la squadra si sbaglia, è una follia. Basta con queste barbarie nei suoi confronti". - Dopo i quattro pareggi di fila in campionato, sono molte le critiche hanno investito il. Uno dei leader,, non ci sta e passa al contrattacco: "Se 60mila persone cominciano a mugugnare al 10', non ci aiutano. Non lo condivido". Il portiere difende anche, a secco da oltre un mese: "Chi dice che Edi non riesce a segnare perché si sacrifica per la squadra si sbaglia, è una follia. Basta con queste barbarie nei suoi confronti".

De Sanctis, ultimamente nel mirino della critica per qualche prestazione non certo eccellente, si toglie qualche altro sassolino: "Faccio questo mestiere da sempre, alcuni giudizi su di me sono inesatti - si sfoga a Radio Marte -. Basta guardare le statistiche e i dati, sono cose che non stanno né in cielo né in terra. Mi ritengo uno dei migliori interpreti nel ruolo nelle palle alte e in quelle basse. Ho sempre giocato ad alti livelli anche in campo internazionale e lasciatemelo dire con un pizzico di presunzione". Il portiere passa poi alla difesa di Cavani, su cui molto puntano contro il dito perché a secco da oltre un mese: "Dopo Udine siamo stati una decina di minuti a parlare. Se Edi gioca come sta facendo nelle ultime partite non deve assolutamente preoccuparsi di niente. Chi dice che Edi non riesce a segnare perchè si sacrifica per la squadra si sbaglia, è una vera e propria follia. E' quello l'atteggiamento che un grande campione deve avere. Basta con queste barbarie".



Lo sfogo del numero uno azzurro riguarda anche i tifosi, invitati a stringersi intorno alla squadra: "Il pubblico napoletano è caloroso, si dice sia uno dei migliori al mondo ma bisognerebbe avvicinarsi alla mentalità anglosassone. Bisogna incitare la squadra dal primo all'ultimo minuto a prescindere dalle situazioni. In Italia purtroppo conta di più il risultato, la nostra cultura sportiva non accetta il fatto che ci sia un perdente. Sono da quattro anni al Napoli, nella realtà dei fatti c'è qualcuno che cerca sempre di minare il nostro ambiente. Storcere il naso contro una squadra seconda in classifica dietro la Juve è veramente fuori luogo. Ci sono atteggiamenti non comuni che cercano di incendiare sempre qualcosina che rappresenta qualcosa di bello di questa realtà". De Sanctis è un fiume in piena: "Ho vissuto delle situazioni personalmente, basti pensare che per l'episodio di Napoli-Lecce ho dovuto giustificare qualcosa di assurdo, c'è stata un'azione criminale nei confronti del Napoli e della squadra. Mi sento di lanciare un messaggio ai tifosi: il Napoli ha una struttura molto semplice, c'è un grande presidente, un contabile che fa quadrare sempre i conti, un allenatore fantastico e un gruppo di calciatori che danno sempre il massimo. Un giorno quando il Napoli vincerà lo scudetto qualcuno avrà certamente qualcosa da dire anche in quel caso. I tifosi devono apprezzare quello che la squadra fa sul campo. Se veramente la gente di Napoli fosse così esigente nei confronti della città come lo è con la squadra, la città sarebbe la più bella, pulita e organizzata al mondo. Il Napoli è un'eccellenza che bisogna salvaguardare".



Al di là di ogni critica, la flessione non preoccupa più di tanto il portiere, più che fiducioso in vista del finale di stagione: "Non otteniamo i tre punti dalla partita con il Catania, non c'è stato un blocco ma un rallentamento. A Verona vogliamo tornare a vincere, cercheremo di fare il massimo risultato pur sapendo che non sarà facilissimo. Sappiamo di avere 6 punti di svantaggio sulla Juve e 5 sulle inseguitrici. Bisogna spingere il piede sull'acceleratore, nel giro di cinque sei partite sapremo il nostro valore reale".