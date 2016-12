Allegri allontana il Barcellona: "Pensiamo solo al Genoa e al terzo posto"

per il Milan che scende in campo nell'anticipo di venerdì in casa del Genoa: "Non si è allenato per 8 giorni, dice Allegri in conferenza stampa, non ha ancora i 90' nelle gambe". Conferma quindi per Pazzini, che "sta facendo bene".: "Dobbiamo concentrarci solo sul terzo posto, è la priorità della stagione. In Champions basta un dettaglio e sei fuori".

Niente turnover, giocheranno i migliori perché Genova è una tappa importante della stagione. Per Balotelli, non è il caso di rischiare: "Solo Ieri si è aggregato al gruppo. Pazzini sta bene, Niang può fare il centravanti, lo stesso Bojan sta meglio. Ho un'ampia scelta. Comunque Balotelli e Pazzini in futuro possono giocare insieme".

Possibilità di vincere lo scudetto con una clamorosa rimonta? "Non credo che la Juventus possa perdere 11 punti rispetto a noi. Davanti abbiamo il Napoli che pensa al primo posto più che a difendere il secondo. La Juve vincerà lo scudetto perché sta facendo una grande stagione, migliore anche quella dell'anno scorso. Conte non è d'accordo, ma le sue dichiarazioni servono per stimolare la squadra. Sa anche lui che al 99.9% lo scudetto sarà suo".

Il Genoa sarà un avversario da non sottovalutare: "Con la Roma non hanno fatto una brutta figura. Davanti hanno Borriello che sta facendo bene, poi Immobile, Bertolacci, Rigoni e tanti altri giocatori interessanti. Bisognerà avere pazienza, giocare bene e sapersi difendere nel momento in cui i nostri avversari ci schiacceranno sulla spinta del pubblico di Marassi. I tre punti per noi sono fondamentali per difendere il terzo posto. In campionato bisogna dare continuità".

Come avete vissuto la prima settimana da terzo posto? "Con poca serenità, un po' per il tempo e un po' per la vicinanza delle altre squadre in classifica. Ci vorrà equilibrio, non abbiamo ancora fatto niente e non dobbiamo dimenticare i primi 3 mesi. Speriamo di essere bravi a continuare il cammino in Champions (dove può succedere di tutto e quello che abbiamo visto a Manchester lo dimostra), ma se dovesse succedere qualcosa di negativo, sappiamo che il nostro obiettivo primario è il terzo posto. La partita col Barcellona? Meno ci pensiamo e meglio è. E comunque si preparerà da sola. Mentre la corsa al terzo posto rimarrà aperta fino all'ultima giornata".

Barcellona preoccupato? "Perdere due volte col Real penso ci possa stare, la squadra di Mourinho vale il Barcellona. Per quello che ci riguarda, al Nou Camp può succedere di tutto. Ma è una bellissima soddisfazione scendere in campo con due gol di vantaggio": "In Champions i fatti dimostrano che gli episodi fanno la differenza: vedi il Chelsea che ha vinto la competizione nell'anno in cui meno lo meritava. Ribadisco, il nostro obiettivo primario è difendere il terzo posto. Se andremo avanti in coppa (con bravura e fortuna), saremo tutti contenti e felici".

Cassano-Pazzini? "Lo scambio è stato fatto perché a noi facevo comodo una prima punta (Pazzini, che sta dimostrando tutto il suo valore), mentre Antonio aveva espresso il desiderio di cambiare squadra quindi dovrebbero essere tutti felici e contenti. Con noi, per un anno e mezzo, Cassano si è comportato bene, è stato un giocatore importante per lo scudetto e per i primi 3 mesi dell'anno successivo. Prima che abbia avuto problemi al cuore. Il Milan gli ha dato la possibilità di tornare a giocare a calcio".

Rinnovo del contratto? "Ora non è una priorità, abbiamo sfide importanti che ci aspettano e prima comunque dobbiamo portare a termine una stagione che può regalarci diverse soddisfazioni".