Stramaccioni: "Cassano darà il suo contributo"

Inter a Londra con Cassano 10:24 - "Cassano è qui e sono sicuro che domani darà il suo contributo. Non ci sono problemi". Parola di Stramaccioni da Londra alla vigilia dell'andata degli ottavi di Europa League contro il Tottenham. "Non possiamo permetterci di rischiare i giocatori non in perfette condizioni fisiche perché siamo in emergenza - ha proseguito - Bale è forte ma non è Bale-Inter: è Tottenham-Inter. Dovremo mettere in campo tanta qualità ma non abbiamo paura". - "è qui e sono sicuro che domani darà il suo contributo. Non ci sono problemi". Parola dida Londra alla vigilia dell'andata degli ottavi dicontro il"Non possiamo permetterci di rischiare i giocatori non in perfette condizioni fisiche perché siamo in emergenza - ha proseguito -è forte ma non è: è Tottenham-Inter. Dovremo mettere in campo tanta qualità ma non abbiamo paura".

"Valuterò Ranocchia e Guarin nell'ultimo test di domani mattina, ma non possiamo più rischiare di perdere dei giocatori", ha proseguito il tecnico dell'Inter. Cassano partirà dalla panchina.



"Gli Spurs non solo sono forti fisicamente ma hanno anche grande qualità - ha aggiunto - Si vede il buon lavoro di Villas Boas: ha avuto la possibilità di crescere con uno dei migliori allenatori del mondo, José Mourinho. Bale è ormai uno dei più completi giocatori del panorama europeo, sta diventando sempre decisivo. Per fare risultato dovremo fare una grande prestazione, il Tottenham è la squadra più in forma della Premier League. Noi arriviamo a questa partita con motivazioni ancora più forti per via dall'emergenza. Riusciremo a tirare fuori più qualità".



Sulla stagione dell'Inter finora: "Quest'anno abbiamo ha cominciato un progetto di rinnovamento dopo aver concluso un ciclo in cui aveva vinto tutto quello che poteva. La società si è orientata a costruire un altro ciclo vincente e in questa prima stagione la squadra è stata costruita su un mix tra giocatori importanti che hanno scritto la storia e molti giovani che rappresentano il futuro. Considerati tutti i problemi che abbiamo dovuto affrontare, il progetto sta andando avanti in maniera soddisfacente".