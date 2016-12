Messi: "Col Milan possiamo farcela"

- La sfida col Milan si avvicina eè pronto per il match del ritorno: "perché veniamo da sconfitte importanti.per poter cambiare questa situazione". La partita coi rossoneri potrebbe segnare la svolta per i blaugrana: "rispetto alle ultime uscite, sappiamo che. Daremo il massimo per dimostrare chi siamo".

La conferenza stampa nel museo a lui dedicato dall'Adidas, è stata l'occasione per Leo Messi di parlare del ritorno degli ottavi di Champions. La remuntada è un pensiero fisso in questi giorni, e dopo Iniesta anche l'asso argentino si dichiara fiducioso: "Il Milan ci ha segnato due gol a San Siro e lo stesso siamo in grado di farlo noi al Camp Nou. Anche se dovessimo subire una rete la situazione si farebbe più difficile, ma ce la potremmo comunque fare".

Una gara in cui il quattro volte pallone d'oro può essere decisivo, a patto che sfati un tabù: finora, infatti, non è mai riuscito a segnare su azione contro le nostre formazioni: "Il mio problema con le squadre italiane? Hanno difese organizzate e preparate tatticamente, però tutte le statistiche sono fatte per essere battute, magari già da martedì prossimo" conclude Messi.