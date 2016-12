Dortmund, macchina da Champions

foto SportMediaset Borussia Dortmund è a due facce, come le maglie, come i colori sociali. Nera in Germania e dorata al di fuori. I ragazzini di Klopp spaventano l'Europa che conta. "Arriveranno in finale" ha ribadito il tecnico dello Shakhtar, Mircea Lucescu, dopo lo 0-3 del Westfalenstadion, e i seguaci del pensiero romeno sono sicuramente aumentati dopo l'ennesima prova corale di forza. Lontanissimo in Bundesliga, devastante in Europa. La stagione delè a due facce, come le maglie, come i colori sociali. Nera in Germania e dorata al di fuori. I ragazzini dispaventano l'Europa che conta. "Arriveranno in finale" ha ribadito il tecnico dello, dopo lo 0-3 del Westfalenstadion, e i seguaci del pensiero romeno sono sicuramente aumentati dopo l'ennesima prova corale di forza.

Il passo che la gestione Klopp ha segnato col recente passato però è stato epocale. Dai "cercatori di oro" degli anni '90, i gialloneri si sono di fatto trasformati in "scopritori d'oro", scovando talenti tra i teenagers e alzando l'asticella nell'ultimo biennio, quello del ritorno trionfale in Bundesliga. Lo step successivo è la Champions League, obiettivo a uno stadio ancora superiore. Meta ambizioso, proprio come la squadra che sorprende per giovinezza, freschezza e gioco. Attenzione però a credere che il Dortmund sia solo una mina vagante del torneo. Sono una certezza e lo hanno dimostrato là dove conta di più, sul campo, vincendo il girone con Real Madrid e Manchester City e mantenendo tutt'ora l'imbattibilità con cinque vittorie e tre pareggi (in casa di City, Real Madrid e Shakhtar agli ottavi).

Numeri da grande squadra insomma, anche migliori dello schiacciasassi Bayern. Numeri ancora più impressionanti considerata la mancanza di esperienza internazionale dei giovani gioielli scoperti da Klopp e compagnia dirigente. Goetze, Reus, Lewandowski e poi il ritorno di Sahin, Grosskreutz e Blaszczykowski che con i suoi 27 anni è un vero e proprio veterano della squadra. Fantasia e talento allo stato puro e al servizio della squadra con i personalismi ridotti al minimo e protetti dal muro eretto da Hummels e Subotic davanti al vero punto debole, il 32enne Roman Weidenfeller. Un'età media bassissima e un fortino inespugnabile nel "poco romantico" Signal Iduna Park. Ma tant'è, il Borussia Dortmund c'è e ci sarà, probabilmente fino alla fine della Champions League: 16 gol fatti e 7 subìti in otto partite, parlano chiaro. Prolificità e sicurezza con un solo gol incassato davanti al proprio pubblico. Lucescu li vede in finale. Forse esagera. O forse no?

MAX CRISTINA