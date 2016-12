Champions: dominio Dortmund, 3-0 e quarti

- Ilbatteloe si qualifica ai quarti di finale di. La squadra di Klopp, reduce dall'ottimo 2-2 dell'andata in Ucraina, non bada a spese e pigia subito sull'accelleratore: corner di Goetze e colpo di testa vincente dial 30'. Passano pochi minuti eraddoppia su assist di Lewandowski. Lo Shakhtar non reagisce e(58') chiude i conti dopo una papera di Pyatov.

LA PARTITA

Le dichiarazioni (militari) della vigilia di Mircea Lucescu, lasciano subito il tempo che trovano. Lo Shakthar è lento, timido, mai pericoloso e il Borussia, con avversari così, ci va a nozze. Goetze e compagni, totalmente inadeguati a difendere il preziosissimo 2-2 dell'andata, giocano la solita partita 'testa bassa e pedalare'. Che nel gergo di Jurgen Klopp vuol dire aggredire, inondare, avvolgere i reparti avversari. Lo Shakhtar, che forse patisce ancora il gol di Hummels in zona Cesarini dell'andata, non va mai in ritmo e paga il lungo stop del campionato ucraino, che di fatto ha smaterializzato la creatura perfetta di tre-quattro mesi fa. Quando la squadra, con un Willian in più nel motore, metteva a ferro e fuoco lo 'Juventus Stadium', guadagnandosi con pieno merito il titolo di outsider più pericolosa della Champions.

Bene, quello è un capitolo chiuso e il match della 'Donbass Arena', tre settimane fa, aveva detto chiaramente chi fosse in pole per l'accesso agli ottavi. Il Borussia non fa calcoli e di fronte agli 80mila del Westfalenstadion ripropone la solita armata tritacarne, con Lewandowski unica punta e il trio meraviglie alle sue spalle: Blaszczykowski, Goetze e Reus. La prima chance è di Lewandowski, promesso al Bayern, che da due passi si fa ipnotizzare da Pyatov. E mentre il Borussia spinge, lo Shakhtar annaspa e si abbassa. Il preludio a una serata senza storia c'è tutto. Al 30' Felipe Santana viene lasciato solo in piena area, e con forza prorompente schiaccia in rete l'1-0 di testa. Come una mannaia per Lucescu, che prima dell'intervallo assiste inerme al raddoppio giallonero: ripartenza fulminea, Lewandowski stavolta fa l'uomo assist e Goetze anticipa l'intera difesa, mettendo alle spalle di Pyatov.

L'unica contromossa del guru rumeno è Douglas Costa, che dopo l'intervallo prova a dare una scossa ai compagni. Il suo tiro, dopo 3', accarezza il palo e finisce la sua corsa sul fondo. I sussulti ucraini risultano vani perché al 58' Pyatov combina una frittata sulla botta da fuori di Gundogan, Kuba raccoglie, lo aggira e deposita in rete il 3-0. Per la qualificazione può ampiamente bastare, ma il Borussia non è mai stanco e continua a produrre bel gioco. Grossekreutz, da poco entrato in campo, cerca il poker. Poi è il turno di Reus, che si mette in proprio e dopo uno slalom fra birilli (leggasi difensori arancioni) conclude a lato in condizioni di precario equilibrio. Lo Shakhtar ha pure un paio di chance (Douglas Costa conclude addosso a Weidenfeller da due metri) ma la solfa non cambia. Il Borussia è superiore in senso ampio e si guadagna con merito l'accesso ai quarti. Fossimo gli altri top club europei, ce ne terremmo volentieri alla larga.