Champions: il Real passa a Manchester e vola ai quarti

Se volete falsare un ottavo di finale di Champions League, chiedete istruzioni all'arbitro turco Cüneyt Çakır. Lui ci è riuscito alla grande al 56' della sfida tra Manchester United e Real Madrid inventandosi letteralemente un cartellino a rosso a Nani, per un intervento su Arbeloa che, forse, non era neanche da giallo. Una decisione che ha spiazzato tutti. Il primo a rimanere sbalordito è stato Sir Alex Ferguson che si è catapultato in campo e ha reagito come non lo si era mai visto: caricando i tifosi dell'Old Trafford, alla Gattuso anche se con un po' più flemma. Doveva finire in un altro modo: lo sa bene anche Mourinho che al 95' ha abbracciato il "maestro" Fergie, questa sera lo ha dimostrato ancora una volta, e ha lasciato il campo scuro in volto. Questa volta nessuna corsa all'Old Trafford come con il Porto, una camminata nervosa anche se con in tasca il passaggio ai quarti di finale.

La sua vittoria personale Ferguson l'ha costruita nei primi 56 minuti di gioco e questa volta ad essere ingabbiati sono stati Mou e i suoi giocatori, uno su tutti Xabi Alonso. Sir Alex ha sorpreso tutti con l'esclusione di Rooney, mettendo Wellbeck a uomo sul centrocampista spagnolo non facendolo pensare. Mossa vincente: zero sbocchi per la manovra dei Blancos e lo United ha controllato per tutto il primo tempo andando anche vicinissimo al gol (palo di Vidic e paratona di Diego Lopez su Wellbeck). Red Devils in pieno controllo del match, in pieno controllo della qualificazione al 48' quando Sergio Ramos ha fatto 1-0: autogol sul cross di Nani, ancora in campo prima di subire l'ingiustiza di Çakır. Poi la partita è cambiata e l'assalto del Real Madrid si è fatto più semplice. Modric, appena entrato, ha firmato il pareggio con un tiro precisissimo dalla distanza e ha bloccato in panchina Benzema, già di fianco al quarto uomo pronto ad entrare. Mourinho è stato anche fortunato in questo frangente. Tre minuti dopo il gol qualificazione del grande ex Cristiano Ronaldo. CR7 ha raccolto il cross di Higuain e non ha esultato, chiedendo pure scusa al suo pubblico che lo ha accolto con grandi applausi. Al 69' è finito virtualmente il discorso qualificazione: troppi da segnare due gol per il Manchester United in 10 uomini. I padroni di casa non hanno comunque mollato e con l'ingresso di Rooney e Young hanno creato diverse occasioni, ma Diego Lopez ha risposto alla prestazione dell'andata di De Gea. E infine Kakà ha sfiorato il 3-1 colpendo il palo.

I Red Devils escono dalla coppa a testa alta: la favola, con la millesima presenza di Giggs, si è trasformata in un racconto horror e l'ultima immagine è quella di Ferguson che esce imbestialito dal campo. Nel testo scritto da Çakır, Mourinho può continuare a sognare la decima.