Inter, scuse e multa salata per Cassano

- L'ultima Cassanata ha messo fin troppo pepe ined è costata, oltre all'esclusione di, la bellezza di. Dovrebbe infatti essere pesantina la multa che verrà inflitta al barese per il diverbio, diciamo così, a muso duro con Stramaccioni . Il barese, che ieri si è regolarmente allenato con il gruppo in vista del, ha chiesto scusa a tutti i compagni e metterà fine al caso pagando appunto la "penale" societaria.

Il che, va da sè, dovrebbe bastare a riportare un po' di serenità in vista dell'Europa League. Per tutti, infatti, con il campionato messo come è messo - insomma, massimo obiettivo la qualificazione alla Champions -, l'obiettivo numero uno della stagione è l'Europa dove, giovedì, i nerazzurri si troveranno di fronte il Tottenham. Non esattamente una squadra di pellegrini.

Logico, dunque, pensare che serva il miglior Cassano e che servisse, pare ovvio, questa via crucis di scuse e multa. Giù la serranda sul passato e avanti insieme. Possibilmente verso la vittoria.

Nel frattempo, perché non c'è solo Cassano nei pensieri di Stramaccioni, in queste ore l'Inter osserverà con grande attenzione Guarin, alle prese con una distorsione alla caviglia che, dicono, non dovrebbe impedirgli di essere della partita. C'è insomma ottimismo e c'è, adesso, anche il clima giusto per pensare al match di Londra. A White Hart Lane, intanto, potrebbe essere di nuovo il turno di Kovacic, le cui azioni, dopo le panchine nel derby e a Catania, tornano a essere calde. Vedremo.