Serie A 2013/14: via il prossimo 25 agosto

foto SportMediaset 23:41 - Il campionato di calcio 2013/14 comincerà il 25 agosto e si concluderà il 18 maggio per dare tempo alla Nazionale di preparare i Mondiali brasiliani. Lo ha comunicato la Lega Serie A, spiegando che sono previsti tre turni infrasettimanali. La pausa natalizia durerà due settimane prima di riprendere a giocare dal 5 gennaio con un anticipo e tutte le altre in campo alla Befana. La Supercoppa italiana si giocherà a Pechino il 10 agosto. - Ilcomincerà ile si concluderà ilper dare tempo alladi preparare i Mondiali brasiliani. Lo ha comunicato la Lega Serie A, spiegando che sono previsti. La pausa natalizia durerà due settimane prima di riprendere a giocare dalcon un anticipo e tutte le altre in campo alla. Lasi giocherà a

Le prime due giornate si disputeranno di sera, con inizio alle 20.45 Unica eccezione nel caso in cui una delle due "finaliste" fosse impegnata nei preliminari di coppa. La finale della Coppa Italia è invece in calendario per il 16 aprile e si disputerà a Roma. Cesena ospiterà le Final Eight del campionato Primavera. QUESTE, IN SINTESI, LE DATE:

Prima giornata: 25 agosto

Ultima giornata: 18 maggio

Turni infrasettimanali: 25 settembre, 30 ottobre, 7 maggio

Supercoppa: Pechino, 10 agosto

Sosta natalizia: dal 23 dicembre al 4 gennaio

Finale Coppa Italia: Roma, 16 aprile