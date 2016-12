"Ibra non mi vuole bene, non l'ho più sentito"

foto SportMediaset Correlati Un Milan tutto italiano 13:05 - Il Milan vola ma Galliani mantiene un basso profilo: "Dobbiamo fare bene, alle tabelle e ai pronostici non ci credo - ha detto l'ad rossonero all'arrivo in Lega Calcio - La rincorsa del Milan è iniziata nell'ultimo quarto d'ora della sfida persa per 3-2 con la Lazio". Poi esalta Totti: "Mostruoso. Da ragazzino era vicino al Milan, ma Xavi era più vicino". Ibra può tornare? "Lui vuole bene al Milan ma non vuole bene a me, non l'ho mai più sentito". - Il Milan vola mamantiene un basso profilo: "Dobbiamo fare bene, alle tabelle e ai pronostici non ci credo - ha detto l'ad rossonero all'arrivo in Lega Calcio - La rincorsa del Milan è iniziata nell'ultimo quarto d'ora della sfida persa per 3-2 con la Lazio". Poi esalta"Mostruoso. Da ragazzino era vicino al Milan, maera più vicino".può tornare? "Lui vuole bene al Milan ma non vuole bene a me, non l'ho mai più sentito".

Galliani parla di tutto: campionato, il Milan del futuro e il Milan che non è stato. "Rammarico per l'inizio di campionato? No perchè era chiaro che quando cambi ci vuole del tempo e lo avevamo messo in preventivo". Sull'infortunio di Balotelli: "Sta meglio, spero che ce la faccia per venerdì così Pazzini può riposare in vista di Barcellona".



"La squadra resta questa anche per la prossima stagione - ha proseguito l'ad rossonero - Pazzini? Ha sempre fatto gol, siamo soddisfatti. Per Balotelli l'ho chiamato prima e ho avuto la sua autorizzazione. Ha un contratto fino all'anno prossimo quindi non ci sono problemi. Anche Allegri ha un contratto per l'anno prossimo. Aveva le qualità per fare il tecnico del Milan e lo sta dimostrando, sta marciando a un ritmo di 40 punti per girone. E' un bravo allenatore. Stamattina ha firmato Cristante. Il nuovo Pirlo? Calma, ha fatto solo una partita del Viareggio". E su Xavi: "Ho trattato con il papà ma non ho capito nulla perchè dovevo trattare con la mamma...".



Galliani fa i complimenti a Totti e pensa a Shevchenko: "Ha raggiunto Nordahl che e' il nostro cannoniere, davanti c'e' solo Silvio Piola, complimenti. Ho sempre il rammarico che se il mio amico Andriy non avesse voluto andare via probabilmente avrebbe superato questi numeri".