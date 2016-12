Juventus, Bendtner ora rischia il taglio

foto SportMediaset Correlati Bendtner ubriaco al volante 10:05 - Dopo un paio di mesi nel dimenticatoio, i tifosi della Juve si sono ricordati di Nicklas Bendtner e non per un episodio edificante. Il bomber danese è stato fermato dalla polizia danese ubriaco e in contromano con la sua auto. Un guaio che potrebbe costare caro all'attaccante della Juve non solo in termini economici: la società bianconera potrebbe arrivare a chiedere la rescissione del contratto del giocatore. La Danimarca lo ha sospeso per 6 mesi. - Dopo un paio di mesi nel dimenticatoio, i tifosi dellasi sono ricordati die non per un episodio edificante. Il bomber danese è stato fermato dalla polizia danese ubriaco e in contromano con la sua auto. Un guaio che potrebbe costare caro all'attaccante dellanon solo in termini economici: la società bianconera potrebbe arrivare a chiedere la rescissione del contratto del giocatore.

Bendtner non è nuovo a guai di questo genere. Già ai tempi del Sunderland fu fermato per guida pericolosa e nel 2011 gli venne sospesa la patente per 56 giorni per eccesso di velocità in centro a Newcastle. Un rapporto con la strada piuttosto complicato e le immediate scuse su Twitter potrebbero non bastare per evitare sanzioni più pesanti del previsto. In Danimarca rischia tre anni senza patente e una multa di 150mila euro (un mese di stipendio) mentre la sua carriera in Serie A potrebbe anche chiudersi con tre mesi di anticipo. La Juventus non ha commentato ufficialmente l'accaduto, ma dalle parti dello Stadium si starebbe pensando addirittura alla rescissione del contratto. L'alternativa è una multa pesante.