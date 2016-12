Pique come Mou: manette all'arbitro

17:34 - Dove c'è Mourinho, c'è polemica. Dove c'è polemica, in Spagna, c'è Barcellona contro Real, Real contro Barcellona. L'ultimo Clasico, vinto 2-1 dai Merengues con un presunto rigore non dato ai catalani nel recupero, non ha fatto eccezione. Al triplice fischio finale s'è accesa una mischia con un gesto di Piqué alla Mourinho. Il difensore spagnolo ha mostrato le "manette" all'arbitro, proprio come il tecnico a Tagliavento nel 2010.

All'epoca allenatore dell'Inter in una serata sfortunata contro la Sampdoria a San Siro, Mourinho rivolse un gesto clamoroso all'arbitro, ma rivolgendosi verso la tribuna. Le "manette di Mou" nel giro di poche ore divennero cult tra i tifosi nerazzurri, ma al tecnico portoghese furono date tre giornate di squalifica. Le stesse che ora il Real Madrid chiederebbe per Gerard Piqué che nel finale del Clasico ha rivolto lo stesso gesto al direttore di gara, Perez Lasa. La differenza è una sola: all'epoca Mourinho non si rivolse direttamente all'arbitro che non vide subito. Piqué il gesto lo ha fatto davanti agli occhi di Lasa.