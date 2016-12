"Cassano? Non so se sarà multato"

- La vittoria di Catania , arrivata con un rimontone quasi impossibile, ha restituito il sorriso ache, pizzicato fuori dai suoi uffici, ha spiegato: "Questa vittoria significa che questa squadra ha personalità e qualità. E bravo il tecnico che ha cambiato in corsa ". Il presidente dell'Inter, invece, non si sbilancia sul caso: "Sono cose che succedono agli artisti come lui. La multa? Non so, decideranno i dirigenti".

Ritornando alla partita di Catania, il numero uno dei nerazzurri elogia i senatori ("Gente con personalità, di cui è difficile trovare dei sostituti con le stesse caratteristiche. Quando sono in forma sono insostituibili. Sottolineo la reazione del secondo tempo, ma anche nel primo abbiamo sempre fatto la partita, al di là dei due gol. Nella ripresa siamo stati più incisivi") senza però dimenticare che "è stato bravo anche Palacio per l'apporto dato. Terzo posto? Vediamo cosa succede".



Al successo siciliano non ha partecipato Antonio Cassano, escluso dai convocati per un diverbio con Stramaccioni e al quale il presidente nerazzurro tende la mano: "Non ero presente, ma tutti tendono a normalizzare la cosa. Lui è un campione, gli artisti sono un po' speciali. La cosa peggiore è che succedano certe cose, non che escano dallo spogliatoio. Con quaranta persone presenti può accadere. La multa? Non lo so, chi ha visto farà delle proposte".

Infine una piccola chiusura su Icardi, l'attaccante blucerchiato che molti danno vicinissimo all'Inter: "E' un giocatore della Samp...", si limita a dire Moratti.