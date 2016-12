Inter: Stramaccioni è il nuovo mister intervallo

. L'allenatore dell'ha recuperato in corsa il derby con ile, ancora più clamorosamente, la partita di. Applausi per lui, certamente, ma rimangono molto dubbi. Secondo molti, il tecnico romano ha sbagliato per due volte di seguito la formazione, in due partite cruciali, e ha rischiato di capitolare. Quindi sono più le colpe o i meriti? Per i nostri lettori, il 61%, va criticato per i due primi tempi orribili.

Un bravo allenatore è certamente colui che sa leggere in tempo reale la partita e aggiustare in corsa la squadra. In questo Stramaccioni sembra essere un maestro, ma non sempre può andare bene come nelle ultime due occasioni. La svolta è arrivata sempre nell'intervallo. Contro il Milan ha invertito Zanetti con Nagatomo per arginare De Sciglio ed El Shaarawy, poi la mossa vincente di Schelotto. Al Cibali, invece, subito dentro Palacio e Stankovic al posto di Kuzmanovic e Rocchi. E infine dentro l'ultimo senatore Cambiasso, autore dell'assist del 2-3 finale. Grande reazione, grande carisma e temperamento per il tecnico romano.

Tutto bene quel che finisce bene, si suol dire. Ma è proprio così? Stramaccioni ha sbagliato troppe volte la formazione iniziale in questa stagione e le ultime due partite hanno amplificato il problema. E non bastano i tre gol del Massimino per offuscare tutto. Nel girone di ritorno l'Inter ha chiuso ben quattro volte il primo tempo in svantaggio: una volta ha vinto, una pareggiato e due volte perso contro Fiorentina e Siena. Con anche il girone d'andata i nerazzurri nei secondi tempi hanno guadagnato 5 punti.