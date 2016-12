Barcellona, rivoluzione tattica in vista del Milan

foto SportMediaset 11:08 - Dimenticare le due sconfitte nel Clasico col Real Madrid e ribaltare lo 0-2 di San Siro contro il Milan in Champions. L'operazione "Remuntada" in casa Barcellona è già partita e la rivoluzione sarà totale, a partire dal modulo tattico. Secondo quanto filtra dalla Spagna infatti i blaugrana giocheranno con un 3-3-4 ultraoffensivo che si trasformerà in un 3-4-3 a livello difensivo. Senza incontristi e con otto giocatori nella metà campo rossonera. - Dimenticare le due sconfitte nel Clasico cole ribaltare lo 0-2 di San Siro contro il. L'operazione "Remuntada" in casaè già partita e la rivoluzione sarà totale, a partire dal modulo tattico. Secondo quanto filtra dalla Spagna infatti i blaugrana giocheranno con unultraoffensivo che si trasformerà in un 3-4-3 a livello difensivo. Senza incontristi e con otto giocatori nella metà campo rossonera.

L'obiettivo chiaro è quello di assaltare il Milan già dal primo minuto, ben consapevoli del fatto che probabilmente i rossoneri si schiereranno a difesa del 2-0 già dal primo minuto. Una difesa a tre che si limiterà - secondo i quotidiani spagnoli - a curare l'unico tra Boateng ed El Shaarawy a provare i contropiedi, due esterni altissimi e tre giocatori a centrocampo in grado di costruire gioco e invenzioni. Davanti poi tre attaccanti che mantenere in area per costringere il Milan a crollare. Un 3-3-4 a tutti gli effetti, una sorta di guerra sportiva già annunciata e a prescindere dagli spot.