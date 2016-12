Pazzini manda frecciate all'Inter

foto SportMediaset Correlati Moratti: "Cassano? Non so se sarà multato" 23:49 - Da inizio stagione la domanda è sempre la stessa: chi, tra Milan e Inter, ci ha guadagnato nello scambio Cassano-Pazzini? "E' stata un'operazione che ho fortemente voluto - spiega il Pazzo a "Undici", su Italia 2 -. Le opinioni che mi sono fatto su alcune persone, quando ero all'Inter, hanno influito sulla mia scelta". Sulla lite tra Stramaccioni e il barese: "Chi è stata la talpa che ha fatto uscire la notizia? Lo sanno tutti, ma non si può dire". - Da inizio stagione la domanda è sempre la stessa: chi, tra, ci ha guadagnato nello scambio? "E' stata un'operazione che ho fortemente voluto - spiega il Pazzo a "Undici", su Italia 2 -. Le opinioni che mi sono fatto su alcune persone, quando ero all'Inter, hanno influito sulla mia scelta". Sulla lite trae il barese: "Chi è stata la talpa che ha fatto uscire la notizia? Lo sanno tutti, ma non si può dire".

Il bomber del Milan non risparmia frecciate al suo vecchio club, l'Inter, lasciata in estate nello scambio con Cassano: "E' stata un'operazione che io stesso ho fortemente voluto e ora mi godo questa fantastica squadra che è il Milan. Su alcuni aspetti sono due società diverse e le opinioni che mi sono fatto su alcune persone, quando ero all'Inter, hanno influito sulla mia scelta. Quindi dal mio punto di vista l'affare l'ho fatto sicuramente io".



Prima di passare in rossonero, però, il Pazzo è stato vicino sia alla Juve che al Napoli: "Con il direttore Marotta c'è un bel rapporto e, anche se telefonate dirette tra me e lui non ci sono mai state, siamo stati vicini in tante finestre di mercato. Con il Napoli ci sono stati contatti in un paio di occasioni: per esempio quest'estate sono andato vicino al vestire l'azzurro".



Delle 12 reti segnate in campionato, le ultime due sono arrivate sabato contro la Lazio, quando Pazzini è partito titolare a causa dell'assenza per infortunio di Balotelli: "Si parla tanto di Mario e della sua vita privata... Ha delle stravaganze, ma è un ragazzo normalissimo e non ha nulla di negativo - spiega il Pazzo -. Montolivo, insieme a Toni, è il mio migliore amico nel mondo del calcio. Siamo cresciuti insieme, poi ci siamo separati e di nuovo ritrovati. Pato? Un fuoriclasse, dal vivo era veramente forte, ma è stato molto sfortunato con gli infortuni e con la pressione psicologica di dover sempre e comunque dimostrare le sue grandissime qualità".



Tra otto giorni, a Barcellona, è in programma il ritorno degli ottavi di Champions. Un appuntamento fondamentale per la stagione rossonera: "Ci pensiamo tutti, è inevitabile, ma prima abbiamo il Genoa e quindi dobbiamo mantenere la concentrazione alta per il prossimo incontro. Noi non dobbiamo andare al Camp Nou per difendere il vantaggio maturato all’andata, ma cercare di fare gol. Che serata mi immagino? Una serata lunga, ma una di quelle serate che sogni da bambino".

MILAN-PAZZINI: PRONTO IL RINNOVO FINO AL 2016

Dopo la doppietta contro la Lazio, per Pazzini è pronto il prolungamento del contratto di un altro anno, ovvero fino al 2016. Nessun ritocco dell'ingaggio, già alto: 2,7 milioni di euro l'anno.