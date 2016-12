Roma, Totti come Nordahl: Genoa ko

LA PARTITA

Esulta la Sud. Presente, futuro e passato dellaprotagonisti all'Olimpico., il presente, gonfia la rete per la 225.ma volta in carriera e diventa il secondo miglior marcatore di sempre del campionato italiano, affiancando il "Pompiere"e timbrando l'ennesimo traguardo da record davanti ai figli a bordo campo con tanto di maglietta "Sei forte papà".(18 anni), il futuro, segna alla prima partita da titolare in Serie A e piange dopo il colpo di testa che regala alla Roma il 2-1., il "passato" (ci perdonerà la licenza), congela il risultato e risparmia ai giallorossi sgradite sorprese dell'ultimo minuto.Per latre gol, terza vittoria consecutiva e tre punti importanti per continuare a lottare per le zone che contano in classifica. Certo, da un punto di vista della prestazione, ad onor del vero, il risultato è un po' bugiardo. Ilesce infatti dal campo a testa alta, battuto solo ai punti. La squadra di, espulso ingiustamente per essere entrato in campo per interrompere il gioco e soccorrere, per tutti i novanta minuti mostra carattere e organizzazione di gioco, ma non riesce a mettere a segno il colpo del ko, cedendo alla distanza dopo l'espulsione di(doppio giallo dopo un battibecco con Totti).La Roma, insolitamente cinica, sfrutta invece al meglio le buone occasioni davanti ae ringrazia, in versione "saracinesca". Solo, per l'immancabile gol dell'ex, riesce a trafiggere il portiere giallorosso, ma soltanto dagli 11 metri. Nella squadra disi riprende lo scettro del centrocampo, maè ancora la nota dolente dei giallorossi (5 partite senza gol). Contro ille buone notizie in casaarrivano soprattutto dal reparto difensivo, che si abbassa con più uomini rispetto alla versione targatae crea densità quando gli avversari hanno la palla, e da, che sulla destra si propone con continuità e regala cross deliziosi. La cattiva notizia invece è l'infortunio di, ancora tutto da valutare. A fine partita la classifica dice 43 punti. Il, al terzo posto, è solo a cinque punti.



LA CRONACA DEL MATCH