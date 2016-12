Cavani, viaggio in Terra Santa

foto SportMediaset 08:47 - Due giorni di riposo concessi da Mazzarri e Cavani ne ha approfittato per staccare completamente la spina e ritrovare un po' di tranquillità. Fervido credente, anche attraverso alcune delle sue interviste, il Matador è volato in Terra Santa in compagnia della madre Berta, facendo tappa a Gerusalemme e visitando il Muro del pianto. Un weekend all'insegna della fede prima di tornare agli impegni con il Napoli e prima della nascita del secondogenito. - Due giorni di riposo concessi dane ha approfittato per staccare completamente la spina e ritrovare un po' di tranquillità. Fervido credente, anche attraverso alcune delle sue interviste, ilè volato inin compagnia della madre Berta, facendo tappa ae visitando il. Un weekend all'insegna della fede prima di tornare agli impegni con il Napoli e prima della nascita del secondogenito.

Un momento difficile per Cavani: il digiuno di gol, che dura da 590 minuti, lo rende nervoso. E lo si è visto venerdì sera in occasione della partitissima con la Juve. Ma per l'uruguaiano è un momento delicato anche sul piano personale: la moglie Maria Soledad è rientrata in Uruguay, dove nei prossimi giorni partorirà il secondo figlio. La nascita di Lucas è prevista il 13 marzo e il Matador potrà vedere il suo secondogenito soltanto una settimana dopo, quando volerà a Montevideo per raggiungere la Nazionale. E così l'attaccante del Napoli ha scelto di fare un bagno di fede per ritrovare se stesso e un po' di serenità.