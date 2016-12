Stramaccioni: "Reazione incredibile col Catania"

foto SportMediaset 21:39 - "Venti minuti terribili. Se la squadra non avesse una sua forza e un suo spessore sarebbe stato impossibile recuperare". Stramaccioni commenta così la rimonta di Catania. "Siamo partiti malissimo, complice anche un ambiente pazzesco, commettendo un gravissimo errore sul primo gol e sulla punizione - ha proseguito il tecnico dell'Inter - Dopo l'intervallo è entrata una squadra diversa che ha messo in campo l'anima". Su Cassano: "Giovedì ci sarà". - "Venti minuti terribili. Se la squadra non avesse una sua forza e un suo spessore sarebbe stato impossibile recuperare".commenta così la rimonta di. "Siamo partiti malissimo, complice anche un ambiente pazzesco, commettendo un gravissimo errore sul primo gol e sulla punizione - ha proseguito il tecnico dell'Inter - Dopo l'intervallo è entrata una squadra diversa che ha messo in campo l'anima". Su: "Giovedì ci sarà".





"Credo sia una vittoria importantissima, contro la squadra più in forma del campionato e che aveva messo in difficoltà chiunque qui a casa sua. Senza contare che nessuno, vedendo il primo tempo, avrebbe scommesso su di noi - ha proseguito Stramaccioni - Alla fine vittoria meritata per le tante palle-gol". Il tecnico dell'Inter entra poi nel merito delle scelte del primo tempo, con l'inserimento di Rocchi dal 1' e Palacio in panchina: "Non è stato un discorso di scelte, i primi due gol, ripeto, nascono da errori individuali. Abbiamo 5 partite in 14 giorni e Palacio è il giocatore col minutaggio più elevato, ho solo gestito le risorse e le energie".



Capitolo Cassano: Fantantonio sarà regolarmente convocato per la trasferta di Europa League a Londra contro il Tottenham. "Domani è previsto l'allenamento e come tutti i suoi compagni Antonio sarà presente. Non c'è da reintegrarlo, anche perché non è mai stato escluso. Voi sapete che dentro lo spogliatoio ci possono essere delle discussioni più o meno accese. Dal 1° agosto ad oggi ci sono stati altri episodi simili ma non sono usciti, poi ognuno ha il suo carattere. Ripeto, nessuna esclusione per Antonio, ho solo deciso di non convocarlo. Per me non è assolutamente anormale avere uno scambio di opinioni con un giocatore, ma non ci sono state mani addosso, assolutamente. Giovedì toccando ferro visto quello che ci è successo, Antonio sarà nei 18, poi vedremo se partirà negli 11".