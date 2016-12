Pazza Inter, 3-2 in rimonta a Catania

l'Inter aSotto 2-0 dopo 45' per i gol dial 7' eal 19', l'argentino entra in campo a inizio ripresa e cambia la partita: al 7' suo l'assist per la rete del 2-1dial 26' realizza il 2-2 e nel recupero firma la vittoria per 3-2. Etnei padroni del campo per 45' con l'Inter allo sbando.fallisce il colpo del ko, Palacio sale in cattedra regala l'insperato successo ai nerazzurri.

a casa,in panchina: Stramaccioni lancia dal 1', che finora non si era mai visto o quasi, con l'uomo salva derby Schelotto e con Ricky Alvarez. Tridente inedito, difesa senza lo squalificato Ranocchia, centrocampo con. Risultato: Inter da piangere, senza grinta e Catania a mille. Questo è quello che succede nel primo tempo del Massimino.Gli etnei trovano il gol dopo 7' grazie acon la complicità die poi giocano sul velluto: manovre in velocità e scambi a memoria, Lodi che orchestra in mezzo, aggressività su ogni pallone. E difesa senza sbavature. I nerazzurri? Stanno a guardare: in mezzo Gargano e Kuzmanovic sono statici e sempre in ritardo, non c'è nessuno che si muove senza palla, i passaggi per linea orizzontale non portano a nulla. Soltanto una manovra lenta e prevedibile. Ci prova Kuzmanovic dalla distanza, il tiro è potente ma impreciso. Un lampo nel buio pesto. Ogni discesa del Catania è un pericolo e al 19' arriva il raddoppio di: Schelotto se lo perde e il numero 12 dei rossazzurri mette dentro indisturbato di testa. Nel finale di tempo gli uomini difanno vedere qualcosa: un paio di cross di Zanetti e Guarin e niente di più.Stramaccioni corre ai ripari e torna sulle sue decisioni: nella ripresadentroper Kuzmanovic eper Rocchi.si mangia il gol del 3-0 calciando addosso ad Handanovic poi arriva il gol dell'Inter: Palacio sulla destra sfugge a Rolin e crossa, bravon mezzo ad anticipare il difensore del Catania e a mettere dentro. E' un'Inter più viva, anche se la squadra di Maran è sempre in agguato: le ripartenze in velocità sono micidiali. Guarin cade male e si infortuna alla caviglia sinistra ma stringe i denti e resta in campo fino al 32', quando lo sostituirà Cambiasso.E' un'altra Inter, dicevamo.fino a quel momento inesistente, comincia a scendere sulla fascia e a far partire i cross: al 22' Guarin stacca di testa ma manda alto, non sbaglia3' dopo ed è 2-2. Strepitoso l'impatto dell'argentino sulla partita. Ma non è finita: perchè al 2' di recupero il 'Trenza' completa l'opera mettendo dentro il gol della vittoria per 3-2 dopo uno scambio con. Impensabile a metà gara. I nerazzurri ritrovano un successo in trasferta che mancava dal 3-1 allo Juventus Stadium e agganciano la Lazio al quarto posto. Catania bello a metà.- Impatto incredibile sulla partita. L'argentino entra in campo nel secondo tempo e trasforma l'Inter: un assist e due gol. Impossibile chiedergli di più.- Un quarto d'ora in campo e decisivo in occasione del gol del 3-2: bravo a inserirsi e a regalare a Palacio la palla vincente.- Gli avversari vanno al doppio della sua velocità e ha sempre il difetto di tenersi troppo il pallone, finendo poi per perderlo. Ma ha il grande merito di realizzare la rete che riapre la partita e di non mollare fino alla fine.- Grande gesto tecnico sull'1-0 ma ha il demerito di fallire il colpo del ko a inizio ripresa facendosi ipnotizzare da Handanovic.- Preciso e puntuale negli interventi: nel primo tempo dalla sua parte non si passa. Tiene per tutta la partita.- Errore enorme in occasione del primo gol del Catania: Bergessio lo ringrazia per lo spazio e non perdona. Ma non è l'unica sbavatura. Alla fine ne esce una collezione.

IL TABELLINO

Catania-Inter 2-3

Catania (4-2-3-1): Andujar 6; Alvarez 6,5, Spolli 5,5, Rolin 5, Marchese 6,5; Biagianti 6 (32' st Almiron sv), Lodi 6,5; Izco 6, Castro 5, Gomez 5,5; Bergessio 6,5 (39' st Cani sv). A disposizione: Frison, Potenza, Augustyn, Almiron, Sciacca, Ricchiuti, Keko, Salifu, Messina, Doukara. All.: Maran 5,5

Inter (4-3-3): Handanovic 6; Zanetti 6, Chivu 5,5, Juan Jesus 4,5, Pereira 6; Guarin 5,5 (31' st Cambiasso 7), Kuzmanovic 5 (1' st Stankovic 6,5), Gargano 5,5; Schelotto 5,5, Rocchi 5 (1' st Palacio 8,5), Alvarez 6,5. A disposizione: Carrizo, Di Gennaro, Pasa, Mbaye, Jonathan, Kovacic, Benassi, Colombi. All.: Stramaccioni 6.

Arbitro: Bergonzi

Marcatori: 6' Bergessio (C), 19' Marchese (C), 7' st R.Alvarez (I), 25' st, 47' st Palacio (I)

Ammoniti: P.Alvarez, Rolin, Bergessio, Cani (C), Handanovic, Schelotto (I)