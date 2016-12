Taider-Diamanti: il Bologna passa

- Dopo aver battuto lanel derby, ilsi ripete contro ile strappa tre punti fondamentali in chiave salvezza. Al 5' la gara della formazione di Pioli è già in discesa: scambioe fucilata di quest'ultimo sotto la traversa. Al 18'chiude i conti: sinistro a girare da posizione impossibile e palla nel sette. Nel recuperofa 3-0: Bologna a 32 punti (+11 sulla terzultima) e salvezza vicina.

IL TABELLINO E LE PAGELLE

Curci 6; Garics 6, Sorensen 6,5, Cherubin 6, Morleo 6; Perez 6,5, Taider 7; Kone 6,5 (13' st Christodouloupoulos 6), Diamanti 7,5 (30' st Moscardelli 6), Gabbiadini 6 (45' st Pasquato 6); Gilardino 6,5. A disp.: Agliardi, Lombardi, Motta, De Carvalho, Naldo, Abero, Pazienza, Guarente, Khrin. All.: PioliAgazzi 5; Pisano 5, Rossettini 5, Astori 5, Ariaudo 5,5; Ekdal 5 (15' st Cossu 5,5), Conti 6, Dessena 5,5; Nainggolan 5; Sau 5,5 (29' st Nenè sv), Ibarbo 5 (14' st Pinilla 5,5). A disp.: Avramov, Avelar, Perico, Cossu, Cabrera, Casarini, Thiago Ribeiro. All.: Pulga-Lopez: Banti: 5' Taider, 18' Diamanti, 46' st Pasquato: Kone, Diamanti (B), Conti, Nainggolan, Sau, Dessena (C): 11' st Pisano (C), per gioco scorretto