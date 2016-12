Serie A, la Fiorentina riprende a correre

Poteva finire in goleada. Le premesse c'erano tutte anche perché già al 4' Pasqual aveva disegnato una splendida parabola su punizione. Ma gli uomini di Montella hanno gettato al vento almeno sette occasioni limpidissime e hanno rischiato anche di non vincere. A far giustizia ci ha pensato Larrondo con il primo gol in maglia viola. A dieci minuti dalla fine l'attaccante ex Siena, dopo essere entrato anche lui nel club dei "sbaglia i gol facili", si è fatto trovare pronto sul colpo di testa di Toni per una carambola vincente. In precedenza era stato Boarja Valero a fondare il club che immediatamente dopo ha trovato molti seguaci: Jovetic, Pasqual e Toni (fermato anche dal palo). Un primo tempo a senso unico, anche se gli uomini di Montella hanno sofferto ancora di dormite difensive. I sintomi della malattia si sono manifestati all'11' quando Thereau è stato dimenticato a due metri dalla porta e ha mancato la rete del pari di testa. Probabilmente invidioso dei colleghi avversari arruolati nel nuovo club. Non ha sbagliato, invece, Cofie che, entrato al 30' per un impresentabile Acerbi, ha riportato il Chievo in partita al 38'.

Il 4-3-3 non ha dato le giuste garanzie a Montella che nell'intervallo è corso ai ripari con l'ingresso di Romulo al posto di Ljajic. Le occasioni non sono mancate neanche nella ripresa per i viola, che non hanno rischiato più nulla. Al Franchi si è giocato solo a una porta e dopo mille tentativi il gol è arrivato. Anche in modo fortunoso. La viola rimane così aggrappata al sogno Europa.

